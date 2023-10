Artikkelen fortsetter under annonsen

Storeier BW Group Limited har solgt 8,4 millioner aksjer i rederiet BW LPG, ble det klart i en børsmelding onsdag morgen.

Aksjene ble solgt for 120 kroner per aksje, som betyr at BW Group fikk rett over en milliard kroner fra salget.

Etter nedsalget eier BW Group 34,58 prosent av BW LPG, som stupte over elleve prosent på Oslo Børs i tidlig handel onsdag morgen. Aksjen omsettes for rundt 117 kroner.

I forbindelse med nedsalget hyret selskapet inn DNB Markets, Fearnley Securities og Pareto Securities som tilretteleggere. BW Group har inngått en lockup-avtale, som vil si at det har forpliktet seg til å ikke selge ytterligere aksjer i en periode på 180 dager.

– Har tro på LPG fremover

Et potensielt salg av aksjene ble først flagget i en børsmelding tirsdag ettermiddag.

BW Group skrev der at det har til hensikt å forbli den «ledende, langsiktige aksjonæren i selskapet» og at det har stor tro på LPG-markedet fremover.

BW Group er et stort energi- og shippingkonsern, som kontrollerer en rekke selskaper innenfor olje og gass, oljeservice, infrastruktur, fornybar, tank og annen frakt. Flere av disse er notert på Oslo Børs.

BW LPG er et av de mest verdifulle selskapene i BW Group-konsernet, der den mektige shipping-lederen Andreas Sohmen-Pao er styreleder. BW Group råder over et konsern med eierskap i en rekke selskaper innenfor olje og gass, oljeservice, infrastruktur, fornybar, tank og annen frakt, som etter hvert representerer omtrent 70 milliarder kroner bare i det norske aksjemarkedet.

Tilpasningsdyktig

Sohmen-Pao gjestet nylig Paretos årlige energikonferanse som en av hovedtalerne. Der kom han med uttalelser om den norske valutaen og Oslo Børs som ble lagt merke til:

– En av grunnene til at Oslo har vært så bra, er at Børsen har vært tilpasningsdyktig. Vi ser at noe av det går tapt, kanskje på grunn av Euronext-systemet, men det er en av utfordringene, sa Sohmen-Pao fra scenen.

– Det andre er at den norske kronen ikke er en foretrukket valuta i dag. Jeg vil ikke spekulere i hvorfor, men den er ikke stabil til tross for Norges sterke finanser, og vi hører nå investorer i andre deler av verden si at de ikke vil ta så mye kronerisiko.

Sohmen-Pao viste til at flere selskaper som også er blitt notert på USA-børsen, er blitt høyere priset og ekstremt mye mer likvide. Dette og andre faktorer taler for at det skal bli flere USA-noteringer fremover, sier han.

– Statistikken støtter flere USA-noteringer. USA har 32 shippingselskaper, Oslo har 34, men Oslo Børs må finne ut hvordan den skal holde seg konkurransedyktig, for statistikken snakker for seg.

BW LPG har tidligere kommunisert at det vil søke notering på New York-børsen, men tanken er at selskapet skal forbli notert også på Oslo Børs.