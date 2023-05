Artikkelen fortsetter under annonsen

Aksjemarkedet ga gassrederiet BW LPG et nytt løft etter at selskapet la frem rekordresultater tirsdag. Rederiet har verdens største flåte av VLGCer (veldig store gasskip). Disse frakter flytende petroleumsgass – og akkurat nå er det heftige tider.

Spruter utbytter

Tirsdag meldte rederiet om rekordhøye rater (TCE) på 58.700 dollar per kalenderdag. Resultat før skatt i første kvartal var på 132 millioner dollar – mer enn en dobling fra samme periode året før.

Rederiet fortsetter også å spraye aksjonærene med utbytte. For kvartalet betales det 0,95 dollar i utbytte. Så høyt har det kun vært én gang tidligere (2014) i rederiets periode på Oslo Børs. Den annualiserte direkteavkastningen på 43 prosent har aldri vært høyere.

BW LPG-aksjen har steget kraftig denne måneden.

Trekker man linjene tilbake tre år har aksjen steget hele 360 prosent.

Analytikerkorpset tror den skal videre opp.

Onsdag morgen steg aksjen svakt.

Ser fortsatt stor oppside

Ifølge finansnyhetsbyrået TDN Direkt har DNB Markets høynet sitt kursmål til 155 kroner pr aksje, fra 145 kroner. Meglerhuset gjør mindre justeringer i estimatene, og økningen i kursmålet gjøre stort sett som følge av valutaeffekter.

Tirsdag sluttet BW LPG-aksjen til 101,80 kroner.

DNB Markets' kursmål vil dermed innebære en oppside på 52 prosent fra dagens nivåer.

Meglerhuset SEB høyner sitt kursmål til 130 kroner per aksje, fra 120 kroner.

«De fundamentale forholdene er klart bedre enn vi forventet en måned siden», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Fearnley Securities oppjusterer sitt kursmål til 138 kroner per aksje, fra 132 kroner.

Alle tre meglerhus gjentar kjøpsanbefaling.

