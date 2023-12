Artikkelen fortsetter under annonsen

Det kommer uvanlig hard skyts fra milliardær og Kistefos-eier Christen Sveaas (67) torsdag morgen. Han er mildt sagt misfornøyd med restruktureringen av supplyrederiet Solstad Offshore, som i høst annonserte at Kjell Inge Røkke (65) og Aker skal komme inn med flere milliarder kroner i ny kapital og dermed styrke sitt grep over selskapet.

Les også: Aker går inn med over to milliarder kroner i Solstad Offshore

Sveaas truer nå med søksmål, og mener Aker har «beriket» seg på bekostning av andre aksjonærer i selskapet.

– Dette er en av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs. Restruktureringsplanen innebærer en grov forskjellsbehandling av aksjonærer og beriker Aker på aksjonærfellesskapets bekostning, fyrer Sveaas løs i en pressemelding.

– Det er en skamplett for Oslo Børs og Norge som investeringsland at en dominerende aktør som Aker tillates å forskjellsbehandle og mishandle medaksjonærer. Vi skjønner ikke hvorfor styret i Solstad har latt seg villede av Aker til å mishandle aksjonærer gjennom en så skitten transaksjon, legger han til.

Nå krever Kistefos ekstraordinær generalforsamling i Solstad, der aksjonærene vil bli bedt om å ta stilling til om det skal reises erstatningssøksmål mot styret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mener selskapet tappes for milliarder

Sveaas' kraftsalve kommer halvannen måned etter at Solstad annonserte en omfattende restruktureringsplan etter lengre tids samtaler med kreditorene. Redningsplanen innebærer store endringer i konsernet, der det dannes et nytt morselskap som skal få skutt inn fire milliarder i fersk kapital.

Det innskuddet kommer i form av kontanter, men også et av de mest sofistikerte skipene i bransjen, «Normand Maximus», som verdsettes til én milliard kroner. Det er Aker-kontrollerte AMSC som eier skipet, og Aker selv tar 2,25 milliarder kroner av emisjonen på de resterende tre milliardene. Dette selskapet tar over mesteparten av flåten til Solstad. Etter restruktureringen vil Aker eie minst 41 prosent og AMSC 18 prosent.

Kistefos reagerer sterkt på at Aker, som i dag eier 22,9 prosent av Solstad, legger beslag på en uforholdsmessig stor andel av den nye kapitalen. Kistefos eier på sin side 15 prosent av Solstad.

«Planen innebærer en direkte overføring av verdier og kontroll til Aker, mens Solstad Offshore tappes for 4–6 milliarder kroner. Om man tar hensyn til fremtidig inntjening og verdistigning på flåten kan dette over tid muligens dreie seg om så mye som ti milliarder kroner», heter det i meldingen.

Aker: Ingen kontakt

Det har ikke vært noen kontakt mellom Aker og Kistefos etter at planen ble annonsert i slutten av oktober, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker til DN torsdag morgen.

– Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i fremstillingen til Kistefos, legger han til på ettermiddagen.

Utover torsdagen kommer det også svar fra Solstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Solstad-sjef Lars Peder Solstad sier Kistefos-innkallingen er full av faktafeil, og lar seg ikke skremme av Sveaas' trusler om søksmål, som han mener vil være «grunnløst». Styreleder Harald Espedal sier på sin side at kursutviklingen viser at Sveaas tar feil.

Les hele svaret fra Solstad-toppene her: Solstad-sjefen beskylder Sveaas for løgn: – Fullt av faktafeil

Harald Espedal er styreleder i Solstad Offshore. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Et par timer etter Kistefos-meldingen kom, bekreftet Solstad Offshore i en egen børsmelding at de har mottatt et brev der Kistefos ber om generalforsamling for å finne ut om det skal reises erstatningssak mot en rekke parter. I meldingen heter det at styret er forpliktet til å innkalle til generalforsamling. Datoen vil bli kommunisert separat og styret vil komme tilbake med sitt syn på saken, skriver selskapet.

– Vi har som prinsipp at vi ikke kommenterer og går inn i sakskomplekser, sier kommunikasjonssjef Cathrine Lorvik Segerlund i Oslo Børs.

– Generelt skal børsnoterte selskaper likebehandle sine aksjonærer slik det står beskrevet i verdipapirhandelloven. Dette er et ansvar som ligger hos selskapene. Vi har også tatt inn bestemmelser om likebehandling i vårt regelverk. Det er ganske høy terskel for at vi kan overprøve selskapets beslutninger. Vi følger opp de groveste tilfellene, men vi kan aldri reversere en transaksjon. Vi kan gi veiledning, kritikk eller overtredelsesgebyr, sier hun.

– Har dere vært i dialog med selskapet rundt denne saken?

– Jeg kan si at vi er kjent med denne sak, sier hun.

– Brudd på integritet og moral

Sveaas skriver videre i pressemeldingen at planen er «et brudd på integritet og moral og et klart brudd på normal markedspraksis.»

– Dette må de ansvarlige for planen erstatte. Kistefos ønsker å finne en løsning som likebehandler alle aksjonærer, noe sittende styre ettertrykkelig har demonstrert at de ikke gjør, sier Sveaas.

Kistefos ser for seg at det potensielle erstatningssøksmålet skal rettes mot de ansvarlige for restruktureringsplanen, som Kistefos mener er styremedlemmene og daglig leder i Solstad Offshore, og styreleder og daglige ledere i henholdsvis Aker Capital og AMSC.

Kistefos understreker at disse partene vil være inhabile i en avstemning, og anbefaler også at det etableres et settestyre. Kistefos oppfordrer alle andre aksjonærer til å gi Kistefos fullmakt på generalforsamlingen.

– Grovt brudd

I den omstridte restruktureringsplanen foreslås det at 35 av Solstad Offshores 43 skip overføres til et unotert selskap, Solstad Maritime. Disse 35 skipene er «selve indrefileten» i Solstad Offshores flåte, skriver Kistefos.

Kistefos påpeker at likebehandling ville betydd at øvrige aksjonærene kunne tegnet seg for 77,1 prosent av emisjonen på fire milliarder, ikke 13,6 prosent, eller 750 millioner, som nå.

I tillegg gir Aker seg selv rett til å velge alle styremedlemmene i Solstad Maritime, og tar dermed full kontroll over det som i dag er de største verdiene i Solstad Offshore. Transaksjonen fratar alle andre aksjonærer enn Aker rettigheter og minst fire til seks milliarder kroner i underliggende verdier. I tillegg til dette blir øvrige aksjonærer også fratatt fremtidig inntjening og oppsidepotensial, fortsetter Kistefos.

Gammel Aker-kjenning

– Aker vil tredoble sin eierandel og oppsidepotensial på bekostning av Solstad Offshore og dets øvrige aksjonærer. Vi oppfatter dette som et grovt brudd på ledelsens og styrets plikt til å forsvarlig forvalte Solstads verdier og til å ivareta alle selskapsinteressene og likebehandle aksjonærene, sier konsernsjef Bengt A. Rem i Kistefos.

Kistefos-eier Christen Sveaas (til venstre) og Kistefos-sjef Bengt Arve Rem. Bildet er tatt i 2016. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Bengt Rem kan en del om hvordan Røkke og Aker gjort transaksjoner opp gjennom årene.

Rem var finansdirektør i Aker våren 2009 da Røkke kranglet offentlig med daværende næringsminister Sylvia Brustad om et salg av selskaper fra Aker til Aker Solutions. Kritikerne mente at Aker solgte selskapene, som hadde store finansieringsforpliktelser, altfor dyrt til Aker Solutions. Siden Røkkes eierandel i Aker var mye høyere enn i Aker Solutions tjente Røkke på transaksjonen relativt sett til staten, som var på eiersiden i Aker Solutions.

Rem, som er utdannet revisor, kom til Aker i 1995. Han var allerede finansdirektør under redningen av selskapet i 2003, og en sentral skikkelse i den prosessen. Han gikk til Kjell Inge Røkkes hoffmegler Arctic Securities i 2009 og har jobbet i Arthur Andersen og på Oslo Børs.

Kjell Inge Røkke hyllet som «original gangster» (2018) Kjell Inge Røkke fikk en litt annerledes bursdagsgave i form av en låt og en video produsert av rapperen Oral Bee, hans kompanjong Mr. Pimp Lotion og operasanger Didrik Solli-Tangen. 03:53 Publisert: 15.11.18 — 11:47

Har ikke fått forklaring

Planen for å restrukturere Solstads gjeld er lagt uten at andre aksjonærer er involvert eller informert, ifølge Kistefos.

– Vi har ikke mottatt noen forklaring på hvorfor Aker valgte å refinansiere gjelden på bakrommet, i stedet for å snakke med andre aksjonærer. Kistefos og andre store aksjonærer har gjentatte ganger henvendt seg for å bidra til refinansieringsløsninger, men er blitt blankt avvist. Det finnes mange flere, bedre løsninger, som også involverer løsning på tvisten rundt skipet «Normand Maximus». Etter det vi er kjent med, har styret ikke gjort noen forsøk på dette, sier Rem.

Gigantskipet «Normand Maximus» er verdsatt til én milliard kroner. (Foto: Kees Torn/Flickr) Mer...

– Vi har heller ikke fått noen forklaring på hvorfor ikke alle aksjonærene i Solstad Offshore inviteres til å tegne seg for tilsvarende andeler i Solstad Maritime som de nå har aksjer i Solstad Offshore. Etter vårt syn er det ingen omstendigheter som kan rettferdiggjøre en slik verdioverføring og forskjellsbehandling. Det hadde vært uproblematisk å strukturere emisjonen på en måte som likebehandler aksjonærene, sier Rem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.