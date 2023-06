Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag kveld slapp nyhetsbyrået Bloomberg en artikkel om at det norske børsnoterte it-selskapet Crayon vurderer salg av selskapet. Ifølge Bloombergs kilder vurderes flere muligheter, og det kan godt være at det ikke blir noe av salg av selskapet i det hele tatt.

– Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte noe som helst, sier gründer, styremedlem og storaksjonær Jens Rugseth til Dagens Næringsliv mandag morgen.

– Strukturelt vekstcase

Crayon-aksjen stiger rundt seks prosent mandag formiddag.

I en notat adresserer Sparebank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie Bloomberg-artikkelen og svarer retorisk ja på spørsmålet om det gir menings strategisk.

– Crayon er et strukturelt vekstcase som rir på ryggen av global utrulling av skytjenester og vil etter hvert også hjelpe kunder med råd til hvordan å ta i bruk KI, samt håndtere programvarelisenser og det økende skytjenesteforbruket som følger med, som betyr at vi ser på 15–20 prosent organisk vekst i en periode på 3–5 år, skriver Kongslie.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra en kjøpers perspektiv synes han ryktene virker plausible.

Kongslie mener den største risikoen knyttet til ryktene er hvorvidt selger og kjøper klarer å bli enige om verdsettelse, og ikke hvorvidt det er en prosess pågående eller ikke. Analytikeren mener at en kjøper må være villig til å betale mellom 150 og 200 kroner per aksje for å ta selskapet av børs.

Fredag sluttet Crayon-aksjen til 113,60 kroner per aksje.

– Det som er bra, mener vi, er at hvis Crayon ikke blir kjøpt opp (som vi håper det ikke blir), vil du eie et attraktivt selskap med sterke strukturelle underliggende markedsdrivere i skytjenester og KI, skriver Kongslie.

Hittil i år har Crayon steget mer enn 20 prosent på børsen. Mesteparten av oppgangen er kommet de to siste månedene, der aksjen har steget bortimot 60 prosent.

«Underlig»

Analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets vil ikke spekulere i hvorvidt ryktene stemmer, men anser det som underlig dersom styret og ledelsen vil selge selskapet i en periode der aksjen tynges av forbigående utfordringer.

Han trekker blant annet frem en utestående innbetaling på 45 millioner dollar fra Filippinene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bjørnsen har en hold-anbefaling på Crayon-aksjen og et kursmål på 110 kroner. Kongslie har kjøpsanbefaling og kursmål på 210 kroner.

Oslo Børs faller

Hovedindeksen på Oslo Børs faller rundt 1,3 prosent en snau halvtime etter børsåpning. Dermed følger det norske aksjemarkedet etter de asiatiske markedene som falt i natt.

Olje- og gasselskapene Equinor og Aker BP faller henholdsvis 1,5 prosent og 1,8 prosent. Seismikkselskapet PGS faller 1,4 prosent og fortsetter nedturen. Så langt i år har aksjen falt 22 prosent.

Oljeprisen faller svakt mandag formiddag, mens kronen svekker seg på bred basis.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.