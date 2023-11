Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen og Oslo Børs i stort så mye av dagen retningsløst ut etter tirsdagens råvarepregede, brutale fall. Hovedindeksen endte til slutt med en oppgang på 0,8 prosent, mens oljeprisen faller svakt til under 81 dollar fatet.

Børsens tyngste aksjer vippet også smått frem og tilbake uten de helt store kursutslagene. Det var blant aksjene som leverte tall at det skjedde noe onsdag.

Mens Crayon ble straffet av investorene, fikk Mowis en solid opptur på kvartalstallene sammen med et løft av hele sjømatsektoren. Sjømatindeksen ble løftet nesten fem prosent, og Mowi, Salmar, Bakkafrost, Lerøy Seafood og Grieg Seafood ble løftet fra tre til syv prosent.

Crayon straffes på Børsen

It-konsulentselskapet Crayon ble sendt rett ned etter å ha lagt frem kvartalstall under analytikernes forventning. Etter rundt fem timers handel var aksjekursfallet på rundt 13 prosent, men hentet seg inn til et fall på syv prosent for dagen. Crayon var blant de mest omsatte aksjene onsdag.

Aksjeanalytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets peker i en kommentar etter tallslippet på at det justerte driftsresultatet (ebitda) var åtte prosent lavere enn konsensus. Han peker videre på at kontantstrømmen var betydelig lavere enn hva som var ventet.

– Det mest betydelige negative avviket fra våre og konsensus' estimater var kontantstrømmen, drevet av stor negativ kontantstrøm fra driften på grunn av motvind fra arbeidskapital, utover fordringen fra Filippinene, skriver Bjørnsen.

Crayon venter fortsatt en bruttofortjenestevekst på rundt 25 prosent i 2023, mens justert ebitda-margin estimeres nå til 18–19 prosent i år, ned fra tidligere guiding på 19–20 prosent, skriver TDN Direkt. Videre ventes gjennomsnittlig netto arbeidskapital mot bruttofortjeneste å være rundt null prosent i 2023, mot tidligere guiding på minus fem til minus ti prosent.

Ny rekord fra Mowi

Før børsåpning meldte oppdrettsselskapet Mowi om rekordinntekter og 775 millioner kroner i utbytte, eller 1,5 kroner per aksje. Utbyttebetalingen per aksje er noe under de foregående kvartalene, og noe under snittanalytikernes forventning på 1,79 kroner per aksje.

Mowis børsmelding er for andre gang på rad titulert med «Nytt rekordkvartal», og selskapet viser til både høyt slaktevolum og høye priser. Inntektene endte på 1,36 milliarder euro, som kan sammenlignes med 1,26 milliarder euro i tredje kvartal i fjor.

Mowi-aksjen startet dagen med en oppgang på to prosent, men endte opp over fem prosent.

På Bloombergs oversikt har syv analytikerne oppdatert modellene etter Mowis kvartalstall onsdag, og gjennomsnitt har de et kursmål på 253 kroner – drøyt 38 prosent over dagens kurs.