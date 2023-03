Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er snakk om en bank som har vært eksepsjonelt dårlig styrt, og som har produsert underskudd på underskudd. I fjor var samtlige kvartaler i minus, og fem av de siste åtte årene har gitt underskudd til tross for at dette var en god periode for banker. Det er en stor prestasjon, sier kapitalforvalter og tidligere bankanalytiker Sigmund Håland.

Torsdag steg Credit Suisse friske 40 prosent ved åpning på børsen i Zürich, etter at en fjerdedel av verdiene ble blåst bort i løpet av det som skulle bli den verste børsdagen noensinne for banken onsdag. Utover handelsdagen torsdag ble oppgangen imidlertid mindre, og ved 16-tiden steg aksjen rundt 14 prosent.

Det hele startet med to ord fra styrelederen i den sveitsiske bankens største eier, Saudi National Bank (SNB). I et intervju med Bloomberg onsdag morgen fikk han spørsmål om det var aktuelt å spytte inn mer penger i Credit Suisse, hvorpå han svarte «absolutt ikke».

Markedet svarte med tilnærmet full panikk, og både i hjemlandet og på New York-børsen gikk aksjekursene rett ned. Etter børsslutt i USA hadde Credit Suisse sikret et nødlån fra den sveitsiske sentralbanken på nesten 600 milliarder kroner for å «sikre bankens likviditet».

Skandalepreget

At Credit Suisse er en bank i krisemodus er imidlertid ikke noe nytt.

Det siste tiåret har den vært innblandet i alskens skandaler og har måttet betale flere milliarder i bøter og erstatninger.

I vilkårlig rekkefølge er blant annet den pikante spionasjesaken som førte til at tidligere toppsjef Tidjane Thiam til slutt måtte gå av, etterspillene av det fallerte finansforetaket Greensill Capital og giganteksponeringen mot Archegos Capital bare noen av «høydepunktene».

Banken var også innblandet i milliardsvindelen knyttet til 1MDB i Malaysia, i tillegg til å ha blitt beskyldt for manglende kontroller som førte til hvitvasking av bulgarske narkotikapenger. På starten av fjoråret gikk styreleder Antonio Horta-Osoria av etter å ha brutt med britiske koronarestriksjoner.

Kapitalforvalter og tidligere bankanalytiker Sigmund Håland. (Foto: Tommy Ellingsen) Mer...

– Jeg liker å kjøpe obligasjoner i banksektoren, med litt høyere risiko. Men Credit Suisse-obligasjoner har jeg holdt meg unna, for det er faktisk en reell risiko for at banken går over ende, sier Håland.

Han påpeker at den pågående krisen i Credit Suisse kan spores tilbake allerede tilbake til fjerde kvartal i fjor, en periode der 1500 milliarder kroner forsvant ut fra innskuddskontoer.

– Banken hadde likviditet til å håndtere dette, men det er ingen grunn til å tro at uttakene skal stanse. Kundene i banken er naturligvis personkunder i Sveits, men det meste dreier seg om velstående mennesker og bedrifter rundt om i verden. Et eventuelt sikringsfond i Sveits vil neppe redde milliardærenes uttak dersom det skulle bli helt krise.

Kriselån

Rett før krisepengene fra den sveitsiske sentralbanken var på plass sa konsernsjef Ulrich Körner i et intervju gjengitt av internasjonale medier at «bankens likviditet var veldig, veldig sterk». Øyeblikket minnet i verste fall om Alan Schwartz' berømte sitat om at «Bear Sterns' likviditet er sterk», rett før banken gikk under.

I tillegg til lånet fra den sveitsiske sentralbanken planlegger Credit Suisse også å utstede obligasjoner i både dollar og euro for henholdsvis 2,5 milliarder dollar og 500 millioner euro.

– Det er vanskelig å si om grepene er bærekraftige på lang sikt. I tillegg til kundeflukten på slutten av fjoråret har banken hatt mange restruktureringer, og det er blitt byttet både sjefer og styreledere. Ingen har lykkes med å få skipet på rett kjøl, sier Håland.

Han kaller det hele et stort spørsmålstegn, og understreker at det kan ta flere år før man har fasiten i hånden.

Håland minner også om at Credit Suisse har en helt egen evne til å produsere dårlige nyheter når som helst.

– Dilemmaet er at forsøket på å la industrien klare seg på egen hånd ser ut til å være vanskelig å få til. Til det tar bankene for mye risiko. Dessuten kan en krise i disse dager komme veldig brått på. Tidligere så man kundene stå i kø for å ta ut penger, nå kan det gjøres på et blunk i nettbanken.

Forvalter Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management istemmer:

– Den sveitsiske banken har heller ikke de samme underliggende verdipapirtapene som blant annet SVB og oppfyller per i dag myndighetenes soliditets- og likviditetskrav. Sagt på en annen måte: den har mange problemer, men på kort sikt er frykten for kundeuttak det største, skriver han i en analyse.

Ikke vanskelig å finne svake banker

Håland utelukker ikke at denne ukens krise kan bli starten på noe større, spesielt dersom Credit Suisse skulle gå over ende.

Han sier det da vil bli en jakt på det neste svake leddet.

– Og det er ikke vanskelig å finne svake banker i Europa. Hvis innskytere taper penger på Credit Suisse, tror jeg en del andre banker også vil havne i en skvis.

Han bemerker seg også at alle lærepengene fra finanskrisen ikke ser ut til å ha ønsket effekt.

– Kapitalen til bankene har økt kraftig, det har vært innstramninger i reguleringene og de større bankene blir oftere gransket av myndighetene. Det er heller ikke ordentlige nedgangstider enda, sier han og legger til:

– Så viser det seg at det som skulle til var at sentralbanken i USA hevet renten over fire prosent, så ble det krise. Det er forbausende at banksystemet igjen skal skape overskriftene etter alt man har gjort siden 2009. Det viser seg at banker gjennom historien har en egen evne til å skape problemer. Det positive nå er at bankene har mye mer kapital enn tidligere.

Illsinte europeere

Med krisepengene fra den sveitsiske sentralbanken i boks betyr det at to banker på hver sin side av Atlanterhavet er blitt hjulpet ut av sumpen den siste uken – riktignok på forskjellig vis.

Der Credit Suisse ble innvilget et lån på 54 milliarder dollar, ble alle innskytere i SVB garantert å få sine penger tilbake, mens aksjonærer og visse långivere måtte ta tapene. Det har fått byråkrater i Europa til å se rødt.

Mange er av oppfatningen av at amerikanske myndigheter har gått rett imot sine egne føringer på hvordan man skal håndtere bankkriser i etterkant av finanskrisen for 15 år siden. Ifølge kilder Financial Times har snakket med er det en frykt for at SVB-redningsaksjonen underminerte en felles, global forståelse av spillereglene.

– De brukte en slegge for å drepe en flue, oppsummerer Nicolas Véron ved den Washington-baserte tenketanken Peterson Institute til FT. Han mener det var «veldig bemerkelsesverdig» å skulle redde SVB, ettersom det setter en farlig presedens for eventuelle fremtidige redningsaksjoner av usikrede innskudd.

