Den siste måneden har et dansk venturetech-selskap ved navn Meew forberedt seg på børsnotering på markedsplassen Spotlight Stock Market, og kunne senest for en måned siden melde at det hadde fått grønt lys for notering av aksjene. Tegningsperioden nærmet seg slutten før selskapet slapp to bomber av noen pressemeldinger tirsdag og onsdag denne uken.

Først kom meldingen tirsdag om at konsernsjefen og medgrunnleggeren, Armin Kavousi, ikke var den han hadde utgitt seg for å være.

Det viste seg nemlig at han slettes ikke hadde den graden i nevrovitenskap som han hadde hevdet å ha, noe som endte med at Kavousi gikk av som toppsjef og solgte store deler av sin aksjebeholdning.

– Det nye styret visste ikke om at Armin Kavousi ikke hadde en mastergrad frem til i dag, og har ikke hatt noen grunn til å mistenke en ugjerning [ …]. Kavousi har beklaget overfor styret, og vi er blitt enige om at det er best for selskapet at han forlater sin stilling, het det i meldingen tirsdag kveld.

Alle ut

Bare en dag senere kom bombe nummer to: Meew avblåser børsnoteringen og hele styret går av.

– Etter at vi ble klar over Kavousis misbruk av titler i går, har styret forsøkt å reetablere den nødvendige tilliten blant investorene, men vi må vedgå at dette ikke har vært mulig, het det i en pressemelding sendt ut 17.30 onsdag kveld.

Der gikk det også frem at hele det relativt ferske styret hadde bestemt seg for å si opp sine verv med umiddelbar virkning.

– Som følge av at vi ikke har klart å gjenopprette tilliten blant investorene har styret bestemt seg for å avlyse den planlagte børsnoteringen av selskapet. Vi mener dette er den rette avgjørelsen for selskapet, investorene og markedet, gitt omstendighetene, sa den avtroppende styrelederen Sam Jalaei.

Han la også til at bakgrunnen for at han og resten av styret valgte å si fra seg sine verv var fordi de ikke lenger trodde de var de rette personene til å lede selskapet videre.

Meew var i ferd med å hente 18,5 millioner kroner i ny kapital, til en verdsettelse på 40 millioner danske kroner. I etterkant av den siste meldingen onsdag varslet flere danske kapitalforvaltere at det hadde trukket sine forpliktelser. Også nettmegleren Nordnet trakk sin tegning.

Doktor-tittel

Danske medier har tidligere omtalt Kavousi og Meew i forbindelse med en rekke irregulære forhold.

Den tidligere toppsjefen skal ha omtalt seg selv som «doktor» – en beskyttet tittel – i både danske medier og på sin egen hjemmeside som nå er lagt ned.

Ifølge Finans.dk hadde han også oppført på sin Linkedin-profil å ha hatt en mastergrad i nevrovitenskap fra Aston University i Storbritannia. Dette ser nå ut til å være fjernet.

Da nettstedet tok kontakt med universitetet var beskjeden:

«Vi har ingen personer med det navnet i vårt system».

Frihedsbrevet, et annet dansk nettsted, har tidligere omtalt at Kavousi skal ha fusket med cv-en, og både Finans.dk og næringslivsavisen Børsen har skrevet om ulovlige aksjonærlån og et urevidert årsregnskap.

Innrømmer

Kavousi gikk selv ut på Linkedin og kommenterte det hele torsdag.

I et lengre innlegg la han seg flat og erkjente å ha oppført seg «ubetenksomt».

– Jeg har brukt titler som jeg ikke har hatt rett til å bruke. Jeg har sagt tidligere at jeg har en mastergrad fra Aston University, men det er ikke korrekt.

Han skriver videre at han har studert og lest «en hel masse» om nevrovitenskap, men at han aldri var meldt på fag ved det britiske universitetet.

– Det er selvfølgelig ikke i orden og det beklager jeg på det sterkeste, skrev han.

Armin Kavousi gikk ut på Linkedin torsdag for å informere om avgangen. (Foto: Skjermdump fra Linkedin.) Mer...

Medgründer tar over

Som følge av avlysningen betyr det at alle som hadde tegnet seg for aksjer i forbindelse med noteringen ikke vil få aksjer, og dermed heller ikke må betale for dem.

Peter Funch, medgründer av Meew og mannen som er blitt utpekt som ny toppsjef, beskrev det hele som en «helt ny situasjon» for selskapet i onsdagens melding.

– Vi er nødt til å vurdere situasjonen, men Meew har en sterk portefølje og en solid pipeline for 2023. Samtidig som at vi vurderer selskapets vekstmuligheter fremover skal vi fortsette å levere gode løsninger for våre kunder. Vi er i gang med å finne et nytt styre, sa han.

Meew er altså et venture-selskap som investerer i oppstartsselskaper innen teknologi. Selskapet er basert i Danmark og har en håndfull investeringer å vise til, blant annet innen programmering, web design og app-utvikling.

Spotlight Stock Market er ikke helt ulikt Euronext Growth her hjemme, og ble etablert av svenske AktieTorget i 1995 som en markedsplass for notering av vekstselskaper. Børsen består av rundt 170 noterte selskaper.

