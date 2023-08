Artikkelen fortsetter under annonsen

Det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk steg 17,3 prosent på København-børsen tirsdag. Det er den største oppgangen aksjen har hatt på én dag på over 20 år.

Oppgangen kom etter at selskapet la frem resultatene fra en ny studie, skriver den danske avisen Børsen. Studien viste at medisinen Wegovy, som er en slankemedisin, reduserte risikoen for hjerte- og karsykdommer blant overvektige personer med 20 prosent.

Sliter med å møte etterspørselen

Slankemedisinen Wegovy ble lansert i USA i midten av 2021, og tok markedet med storm. Novo Nordisk har slitt med å møte den store etterspørselen og lanseringen i deler av Europa har derfor tatt lengre tid enn planlagt, meldte Reuters tidligere i sommer.

Norge er blant landene i Europa der medisinen ble tilgjengelig tidligere i år, etter at Det Europeiske legemiddelverket godkjente medisinen i 2022. Også i Norge har etterspørselen vært stor.

– Det har vært en voldsom økning i salget av Wegovy, på 216 prosent fra første til andre kvartal. Noe av grunnen er at Wegovy var helt nytt på markedet i første kvartal, og det tar naturlig nok litt tid å etablere seg. Men veksten er uansett meget stor, sa kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til NTB i midten av juli.

All-time high

Ved 14.30-tiden tirsdag handles en Novo Nordisk-aksje for rundt 1248 danske kroner. Ifølge Reuters handles Novo Nordisk-aksjen nå på sitt høyeste nivå noen sinne. De siste to årene har aksjen steget 150 prosent.

Kursoppgangen bidrar til å løfte København-børsen kraftig.

Novo Nordisk er Europas nest største børsnoterte selskap, etter LVMH. Helge Lund, som tidligere var toppsjef i Statoil, er styreleder i selskapet.