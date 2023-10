Artikkelen fortsetter under annonsen

Politikerens og deres ektefellers aksjer har de siste månedene vært i offentlighetens søkelys. Ola Borten Moe (Sp) måtte gå av som statsråd etter å ha drevet med omfattende aksjehandel. Mens Anniken Huitfeldt og Erna Solbergs ektemenns aksjehandler har ført til at begge måtte erklære seg som inhabile i saker.

Dette er saken Ansatte i departementene som jobber tett på beslutninger som påvirker norsk skatte- og næringslivspolitikk eier også aksjer i noen av landets største selskaper.

DN har kartlagt aksjeeierskap blant ansatte i ulike avdelinger i Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Av totalt 245 personer i disse avdelingene, eier 52 av dem aksjer i norske børsnoterte selskaper.

De fleste aksjeeierne befinner seg i Finansdepartementet, spesielt i skatte- og finansavdelingen, men også i Nærings- og fiskeridepartementet er det flere aksjeeiere.

DN har tidligere omtalt Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet og de ansattes aksjehandler i selskaper som staten er delvis eier av, og til slutt departementsråd Therese Steen i SMK og hennes investeringer i risikoaksjer.

Men disse er langt fra de eneste byråkratene som har penger på Børsen.

DN har kartlagt byråkrater som jobber i departementene i avdelinger som er tettest på beslutninger som kan føre til store konsekvenser for norsk næringsliv.

Av totalt 245 personer som jobber i disse avdelingene, er 52 av dem eiere av aksjer i norske børsnoterte selskaper. Det betyr at 21 prosent av dem eier aksjer.

20 prosent eier aksjer

DNs kartlegging tar utgangspunkt i aksjeeierskap ved utgangen av 2022 ved hjelp av aksjonærregisteret i fem ulike avdelinger i Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. DN har valgt å se på disse fem fordi de i disse avdelingene jobber med skattepolitiske spørsmål, finanspolitiske spørsmål og næringspolitiske spørsmål.

I begge departementer kan de ansatte i avdelingene være eksponert for innsideinformasjon, eller jobbe med regelverk som kan gjøre at deres aksjeeierskap gjør dem inhabile.

I skattelovavdelingen i Finansdepartementet er ni personer av totalt 66 i avdelingen oppført med aksjer i norske børsnoterte selskaper. Avdelingen har ansvaret for både utvikle og forvalte regelverk om skatt. Dette gjelder skattelovgivning om alt fra petroleumsskatt til kraftskatt.

I skatteøkonomisk avdeling, i samme departement, er fem personer av totalt 36 oppført med aksjer i norske børsnoterte selskaper. Avdelingen jobber med strukturpolitiske spørsmål i den økonomiske politikken, som for eksempel skattlegging av naturressurser.

Av de 54 som jobber i finansavdelingen i Finansdepartementet er syv oppført som aksjeeiere. Avdelingen har blant annet ansvaret for å vurdere forslag fra andre departement, samt gi faglige råd til finansministeren.

Det er 19 personer som jobber i Finansdepartementets Avdeling for formuesforvaltning, som har ansvaret for Oljefondet og Folketrygdfondet, av disse er det syv ansatte som eier aksjer.

DN har allerede omtalt Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsavdeling og deres aksjer. Men også i næringspolitisk avdeling er det flere aksjeeiere. Av de 48 ansatte i avdelingen, eier ni personer aksjer. Avdelingen jobber med rammevilkår og politikk for industrien, sjømatnæringen og tjenestenæringen.

I eierskapsavdelingen, som følger opp statens eierskap, eier 15 av totalt 22 ansatte aksjer i norske børsnoterte selskaper.

Departementenes egne registreringer

Både Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet oppgir at aksjeeierskap registreres. DN har etterspurt departementenes egne oppdaterte registreringer for aksjeeierskap, som innrapporteres fortløpende.

Registreringene fra departementene avviker fra DNs funn, som har tatt utgangspunkt i aksjonærregisteret.

Nærings- og fiskeridepartementet oppgir at det er 18 personer i Eierskapsavdelingen som eier aksjer og fem i Næringspolitisk avdeling som eier aksjer per 20. oktober 2023.

Om lag 20 ansatte i de nevnte avdelingene i Finansdepartementet eier aksjer over 30.000 kroner per dags dato, ifølge departementet.

Statseide selskaper på listen

På listen over aksjer byråkratene eier, finnes det alt fra hobbyinvestorfavoritten Kahoot til landets mest verdifulle selskap, Equinor. Samtidig er det noen selskaper som er mer populære enn andre.

Det er de store delvis statseide selskapene Equinor, DNB, Hydro og Yara som går igjen hos mange av byråkratene.

Antall aksjer som dukker opp hos de ansatte i avdelingene er det er også forskjell på. For eksempel er det i næringspolitisk avdeling flere som eier Hydro-aksjer. Den største eierposten er en med 400 Hydro-aksjer, til sammenligning er den minste eierposten i Hydro i samme avdeling er på 28 aksjer. I skrivende stund er Hydro-aksjen verdt 61,48 kroner.

Aksjefrys på fire måneder

De etiske retningslinjene i Finansdepartementet sier at alle ansatte i departementet har plikt til å oppgi eller rapportere inn selskaper de har eierinteresser i. Ansatte er også pålagt en bindingstid på fire måneder på handel av «finansielle instrumenter som er notert på et norskregulert marked». Denne bindingstiden ble utvidet fra tre til fire måneder i de reviderte retningslinjene som trådte i kraft 1. september i år.

Med andre ord, får de ansatte en bindingstid på salg av norske aksjer på fire måneder. Rapporteringsplikten gjelder eierskap i aksjer og verdipapirer på over 30.000 kroner.

Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) registreringsplikt av aksjer og andre økonomiske interesser omfatter ikke alle ansatte.

«Registrering av verv og økonomiske interesser vil i NFD normalt omfatte stillingene som departementsråd, assisterende departementsråd, ekspedisjonssjefer og avdelingsdirektører» heter det i retningslinjene.

Videre heter det at avdelingens ledelse har ansvaret for å gå gjennom hvilke funksjoner de ansatte har, og hvilke saksområder de jobber med for så vurdere om de også skal registrere sine økonomiske interesser.

«Registreringsplikten vil generelt gjelde for alle verv og økonomiske interesser som kan medføre at det settes spørsmålstegn ved NFD-ansattes nøytralitet og objektivitet», skriver departementet.

Kan havne i innside-skvis

Finansdepartementets retningslinjer er tydelige på at ansatte kan havne i situasjoner der de må behandle innsideinformasjon, og departementet er tydelig på at ansatte aldri må handle ut i fra denne informasjonen og at de ansatte dermed plikter å sette seg inni relevant regelverk og følge interne retningslinjer.

Om begrunnelsen for de innstrammede reglene, kommer det frem at det er for å unngå situasjoner «som kan skape tillitssvikt».

Om begrunnelsen for de innstrammede reglene, kommer det frem at det er for å unngå situasjoner «som kan skape tillitssvikt».

«Det er først og fremst ved endringer i omfang eller sammensetning av porteføljen det kan stilles spørsmål ved om den ansatte har hatt fordel av informasjonstilgangen», skriver departementet.