Til tross for en rask gjeninnhenting etter de lammende pandemiårene ulmer det likevel under overflaten hos Disney.

Underholdningsgigantens finanser har nemlig kommet seg godt på beina siden alt av fornøyelsesparker ble satt på pause i 2020, 2021 og deler av 2022. Men når resultatene for andre kvartal i selskapets avvikende regnskapsår legges frem onsdag kveld norsk tid er det imidlertid en feide delstatsguvernør Ron DeSantis i Florida, streik og masseoppsigelser som står i førersetet.

På forhånd var det ifølge Bloomberg-estimater ventet en omsetning på 21,8 milliarder dollar og et resultat per aksje på 94 cent. For strømmetjenesten Disney Plus var det ventet 163,1 millioner betalende brukere ved utgangen av kvartalet.

Fasit ble en omsetning på 21,81 milliarder dollar og et resultat per aksje på 93 cent. For andre kvartal på rad leverer imidlertid Disney skuffende tall for flaggskipet Disney Plus. Ved utgangen av selskapets andre kvartal hadde strømmetjenesten 157,8 millioner betalende abonnenter.

Til sammenligning hadde Disney Plus 161,8 millioner betalende brukere ved utgangen av fjoråret, som var slutten på selskapets første kvartal. Det var en nedgang fra 164,2 millioner betalende abonnenter ved starten av oktober i fjor, som var selskapets fjerde kvartal.

Disney-aksjen falt rundt to prosent i etterhandelen på Wall Street, etter en nedgang på vel én prosent i den ordinære handelen.

Vekst for parkene

I en pressemelding sier konsernsjef Bob Iger seg fornøyd med utviklingen i kvartalet. Selv om Disney Plus altså fortsetter å miste abonnenter viser rapporten at strømmetjenestene reduserte driftsunderskuddet med 200 millioner dollar til 700 millioner dollar i kvartalet.

Segmentet, som omfatter blant annet Disney Plus og Hulu, hadde inntekter på 5,5 milliarder dollar i kvartalet. Selskapet tilskriver det reduserte driftsunderskuddet med forbedrede resultater for Disney Plus og ESPN Plus, som igjen ble motvirket av lavere inntekter for Hulu.

Noe av forklaringen er økte priser for abonnementer, fremgår det.

Netto inntekter for hele konsernet endte i kvartalet på 1,49 milliarder dollar, en kraftig økning fra samme periode i fjor. Mye av det skyldes et inntektshopp på 17 prosent for segmentet som inkluderer fornøyelsesparkene Disney har verden rundt.

Inntektene herfra endte på 7,7 milliarder dollar.

– Vi er fornøyd med det vi har fått til dette kvartalet, inkludert den forbedrede finansielle situasjonen for strømmetjenestene våre. Utviklingen reflekterer strategiske grep vi har tatt for å posisjonere selskapet for bærekraftig vekst og suksess, sier Iger.

Feiden med DeSantis

Krangelen har pågått siden i fjor og startet med delstatens omstridte «Don't Say Gay»-lovgivning. Lovforslaget, som ble vedtatt av den republikanske guvernøren Ron DeSantis i mars 2022, la begrensninger på utdannelse om seksuell orientering og kjønnsidentitet i offentlige skoler.

Disney fikk først kritikk for å ha ført en linje der man tok avstand fra å mene noe om betente saker som denne loven, men snudde senere. Etter at loven ble vedtatt, lovet selskapet å kjempe for å få den opphevet.

I månedene siden, og helt frem til Bob Iger returnerte som toppsjef i Disney i november i fjor, har partene fyrt løs mot hverandre. Ikke lenge etter at Iger og Disney gikk ut mot loven sent i 2022, gikk DeSantis til angrep på en spesiell lovgivning som Disney har nytt godt av i Florida helt siden 1960-tallet.

Den gang fikk Roy og Walt Disney spesielle fullmakter til å styre området rundt det som nå er Disney World, en av delstatens største arbeidsgivere. DeSantis forsøkte å fjerne disse fullmaktene, med en plan om å oppløse selskapets spesielle skattedistrikt kjent som Reedy Creek Improvement District. Planen ble imidlertid skrinlagt ettersom det ville ha overført enorme skattebyrder til lokale fylker.

Utvidet søksmålet

Tidligere i år vedtok Floridas lovgivende forsamling å omdøpe distriktet til Central Florida Tourism Oversight Board. Det tillot guvernøren å utpeke nye medlemmer, hvorpå DeSantis fylte styret med sine støttespillere.

I praksis ble det nye styret imidlertid maktesløst, da det tidligere i april ble oppdaget at det nye styrets Disney-utnevnte forgjengere hadde signert en avtale som ga selskapet kontroll over fornøyelsesparken.

Avtalen inkluderer det som er kjent som en kongelig klausul, som ville forlenge avtalens tidsbegrensning i flere tiår – til 21 år etter den siste etterkommeren av kong Charles III avgår ved døden, ifølge CNBC.

Disney World er blant Floridas største arbeidsgivere. (Foto: Bryan R. Smith/AFP/NTB) Mer...

DeSantis har vært rasende på Disney og bedt om en offentlig granskning av selskapet. Tidligere denne uken utvidet underholdningsgiganten sitt søksmål mot guvernøren, som blir anklaget for å bruke politisk makt i en kamp mot Disney.

– Han har tilsynelatende bestemt seg for å ta hevn mot oss, inkludert utnevnelsen av et nytt styre som skal overvåke eiendommen og virksomheten. Dette fremstår ikke bare som næringslivsfiendtlig, men også som anti-Florida, uttalte Iger i april.

I tillegg til dramaet i domstolene ventes det også en ny runde med oppsigelser hos Disney, som i likhet med veldig mange andre må håndtere kraftig økte kostnader. Selskapet har tidligere kommunisert kostnadskutt på opptil 5,5 milliarder dollar og sa tidligere i år opp 4000 ansatte.

Den nylige streiken blant manusforfattere i Hollywood har også påvirket selskapet, skriver CNBC.

Disney-aksjen har steget vel 13 prosent så langt i år. Selskapet verdsettes til 184 milliarder dollar på New York-børsen.

