Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg til slutt 0,3 prosent fredag, på det som var andre kvartal og første halvårs siste handelsdag.

Det betyr at hovedindeksen er opp drøyt to prosent så langt i år, klart bak ledende indekser i Europa og USA.

Andre kvartal endte med en oppgang på knappe to prosent, langt bedre enn samme periode i fjor da hovedindeksen falt over syv prosent på halen av Russlands invasjon av Ukraina. I 2021 steg hovedindeksen nærmere seks prosent i andre kvartal.

De første seks månedene av 2023 var det Kitron som steg mest blant selskapene på hovedindeksen, foran Kahoot og Borr Drilling. I andre enden var Photocures nedgang på drøyt 55 prosent nok til å sikre den svakeste utviklingen, foran Aker Horizons og Arctizymes Technologies.

– Et fatamorgana

– I det aktuelle miljø med høy kjerneinflasjon, negative renteoverraskelser over en bred kam og avmatningstendender, undrer vi oss over det stadig gode aksjehumøret, skriver aksjeanalysesjef Jacob Pedersen i et duggferskt notat fredag.

Sydbank opererer med avkastningsbarometre og har gitt alle geografiske områder en rød ring, men poengterer at det ikke er ensbetydende med at investorene bør selge alle sine aksjer.

Selv om kjerneinflasjonen raskt skulle falle til sentralbankenes mål på to prosent og de igjen kan lette litt på pengepolitikken, sliter Pedersen med å se hvor det skulle være nok ledig arbeidskapasitet til å starte opp en ny vekstsyklus slik som inntjeningsforventningene til neste år gjenspeiler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Positive inntjeningsoverraskelser ligner derfor et fatamorgana, skriver han.

Et fatamorgana er en luftspeiling.

– Samtidig handler aksjene nå igjen merkbart dyrere enn den delvis dopingoppblåste historiske prisfastsettelse. Vi ser risiko for at de økonomiske effektene av renteøkninger overrasker investorene det kommende året, og at oppbremsingen kan bli mer uttalt etter at økonomiene ellers har overrasket positivt i år, skriver Pedersen.

Ser comeback for råvareaksjer

Til tross for at Oslo Børs så langt i 2023 er blitt utklasset av de amerikanske børsene, tror porteføljeforvalter Tor Thorsen i Fondsfinans at Norge vil prestere tilsvarende avkastning fremover.

– Hvis du ser på prisingen kan man slå et slag for det. Særlig hvis man ser bort fra valutaforskjeller er det liten grunn til at Oslo Børs ikke skal gi tilsvarende avkastning. Vi tror på høyere råvarepriser fremover og da får Oslo Børs vist sin styrke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er særlig prisen på gass som har falt kraftig sammenlignet med fjoråret. Etter Russlands invasjon av Ukraina og de etterfølgende sanksjonene skjøt gassprisen i været.

Thorsen mener markedets prising er noe underlig.

– At prisen har falt fra fjorårets topp er naturlig ettersom nivåene i fjor var helt ekstreme. Det jeg er mest overrasket over er at risikopremien for ytterlige problemer med gassforsyningen er nærmest borte når vi fortsatt har en krig i Ukraina og når Kina konkurrerer om den samme gassen. Vi må også huske at det i fjor var en veldig mild vinter. Derfor har vi en hypotese om at gassprisen skal opp, men ikke tilsvarende de ekstreme nivåene i fjor.

Tor Thorsen i Fondsfinans. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Lave råvareaksjer

En rekke råvareaksjer prises i dag til svært lave nivåer på Oslo Børs. Dersom man ser på pris i forhold til selskapenes inntjening, pris-fortjeneste forholdet, er selskaper som Elkem og Hafnia nede på henholdsvis 1,98 og 2,37. Thorsen har en forklaring på dette, men synes også her at prisingen er noe ekstrem.

– For det første har vi en underliggende resesjonsfrykt og da straffes de mest sykliske aksjene. Vi er imidlertid overrasket over at alt annet slipper unna. It-selskaper har for eksempel steget voldsomt, men skulle det bli en global resesjon vil også teknologiselskaper rammes. Det andre er at vi ser ut til å befinne oss i samme spor som før Ukraina-krigen ettersom kapitalkostnadene for oljeselskapene har økt i tråd med at investorene krever høyere avkastning på pengene sine, sier Thorsen.

Han forklarer også hvilke sektorer han satser på fremover.

– Jeg ser en oppside i olje og gass-sektoren og shipping. Grunnet fravær av nyinvesteringer i sektorene ser både tank og bilfrakt bra ut. Riggsektoren har jeg også en relativt stor vekting mot, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.