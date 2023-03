Artikkelen fortsetter under annonsen

Syv år etter at tjenesten først så dagens lys, relanserer Dagens Næringsliv denne uken børs- og markedsportalen DN Investor. Hver dag benyttes tjenesten av rundt 40.000 unike brukere.

Nå får den splitter nytt design og en rekke nye funksjoner.

Sjekk ut nye DN Investor her.

Lag din egen portefølje

– I nye DN Investor kombinerer vi tallene og den beste journalistikken, sier redaksjonell leder for Investor, Petter Winther. (Foto: Fartein Rudjord)

– Det som er en kjempeutfordring for privatinvestorer er at man oversvømmes med tall, og det er veldig vanskelig å vite hva som er viktig. I nye DN Investor kombinerer vi tallene og den beste journalistikken, og vi hjelper folk med å forstå hva som er viktig å følge med på akkurat nå, sier redaksjonell leder for Investor, Petter Winther.

I nye DN Investor får du presentert journalistikk om børs og finans som er skreddersydd for de som ønsker å følge utviklingen i markedene. Du får i tillegg løpende nyheter i vårt nyhetsstudio slik som tidligere.

Alle de viktigste funksjonene vil være med over til den relanserte versjonen av DN Investor:

Du kan følge de aksjene og tallene du bryr deg om med favoritter. Her kan du opprette og følge dine porteføljer.

Tjenesten inneholder også en rekke nyttige verktøy, som for eksempel varslinger når det skjer noe spesielt med kursen du følger.

Se oversikt over utviklingen på de største børsene i verden, samt toneangivende størrelser i valuta- og råvaremarkedet. Følg dagens vinnere, tapere og mest omsatte aksjer på Oslo Børs.

Egne selskapssider for aksjene notert på Oslo Børs, med oversikt over alle relevante nyheter fra DN og meldinger, samt omfattende informasjon.

– DN Investor er for alle som investerer selv eller bare følger med på markedet, sier Winther.

– Må du være proff?

– Nei, absolutt ikke.

Dette er nytt

– Investor er allerede en svært populær tjeneste blant våre brukere. De siste årene har interessen for investering bare vokst, og rekordmange personer eier nå aksjer på Oslo Børs. For å kunne ta opplyste valg, er tilgang på kurser og nyheter helt avgjørende. Investor kombinerer alt dette. Det skal lønne seg å bruke DN, og Investor er selve stjerneeksempelet på dette, sier prosjektleder og målgruppeleder i DN, Marit Tronier Halvorsen.

Den største nyvinningen i nye DN Investor er at du nå kan se 1802 fond som er tilgjengelig på det norske markedet gjennom våre fondssider. Du kan saumfare fondsmarkedet ved å filtrere mellom ulike fondstyper, leverandører og kostnader for å finne fondet som passer deg best.

– Vi vet at dette er etterspurt, og det er derfor noe vi satser på, sier Halvorsen.

Nytt er også at sanntidskurser på aksjer notert på Oslo Børs er tilgjengelig for alle DN-abonnenter.

Du kan i tillegg besøke vårt nye kunnskapsbibliotek for nybegynnere i aksjemarkedet. Her kan du lese om hvordan du kjøper aksjer, hvordan du kan lage en investeringsstrategi og bla deg igjennom vår aksjeordbok.

