Over halvparten av årets emisjoner har gitt kraftig kursfall Store emisjonsrabatter skaper minefelt for privatinvestorer. Mads Johannesen i Nordnet har et tydelig råd: – Du kan fort våkne opp med en kjip lærepenge.

2 min Publisert: 03.07.23 — 19.56 Oppdatert: 19 timer siden