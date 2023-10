Artikkelen fortsetter under annonsen

– For oss er shorting et viktig verktøy for å utnytte selskapsspesifikke feilprisinger, men også for å eliminere risiko, sier Harald James Otterhaug.

Han leder forvalterteamet bak hedgefondet Oslo Asset Management, som er opp 31 prosent i år og har levert en avkastning på hele 171 prosent de siste tre årene.