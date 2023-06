Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag gjorde offshorerederiet Dof Group comeback på Oslo Børs. Det skjer etter at selskapet har gått gjennom en smertefull restrukturering, som blant annet inneholdt en konkursbehandling der kreditorene tok over selskapet.

Under restruktureringen gikk Dof ut i markedet for å hente inn 400 millioner kroner i kapital, med en kurs satt til 28 kroner. Torsdag redebiterte Dof på Børsen og aksjen stengte på 36,14 kroner.

Investor og shippingmilliardær John Fredriksen annonserte at han ønsket aksjer for 250 millioner kroner. Før børsåpning torsdag varslet Dof at Fredriksens Geveran Trading fikk tildelt bortimot ni millioner aksjer, tilsvarende drøye fem prosent av selskapet.

Under kapitalinnhentingen forsøkte konkurrenten Subsea 7 å kuppe selskapet ved å tilby å kjøpe det til en verdi av 35 kroner per aksje. Det hadde gitt en budpremie på 25 prosent, noe som Dof-styret mente var for lavt.

På torsdag sendte altså investorene Dof-aksjen opp til 36,14 kroner, altså markant høyere enn tilbudet til Subsea 7.

Fall på Oslo Børs

Ellers var det lite positivt å hente på Oslo Børs torsdag, og hovedindeksen falt med 1,59 prosent til 1208,10 poeng.

Flere av børstungvekterne falt markant torsdag:

Equinor ned med 3,21 prosent.

Frontline ned 3,00 prosent.

DNB ned 1,23 prosent.

Norsk Hydro ned 1,40 prosent.

Dette er andre dag med negativ utvikling, etter at endte hovedindeksen på onsdag endte ned 0,53 prosent. Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets ser tegn til en nedkjøling i aksjemarkedet fremover.

Det var også nedgang på Wall Street i USA hvor det var nedgang på de tre toneangivende indeksene S&P 500 (-0,5 prosent), Nasdaq (-1,2 prosent) og Dow Jones Industrial Average (-0,3 prosent). I åpningstimen torsdag slet de amerikankse børsene med å finne retning.

Samtidig bekreftet Fed-sjef Jerome Powell i en tale til Kongressen at prosessen for å få ned inflasjonen til to prosent igjen har «en lang vei å gå».

Oljeprisen har falt litt det siste døgnet og nordsjøolje omsettes torsdag ettermiddag for vel 75 dollar fatet.