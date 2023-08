Artikkelen fortsetter under annonsen

Dof hadde driftsinntekter på 3,12 milliarder kroner i andre kvartal, fremgår det av offshorerederiets ferske kvartalsrapport. Resultatet før skatt ble 1,24 milliarder kroner.

– Dofs sterke operasjonelle resultat er i hovedsak et resultat av undervannsprosjekter og forbedret inntjening på nye kontrakter, sier administrerende direktør Mons Aase i Dof. Han legger til at selskapet har ni milliarder kroner i ordrereserven.

Til sammenligning hadde selskapet resultat før skatt på minus 1,2 milliarder kroner, av driftsinntekter på 2,2 milliarder kroner i fjorårets andre kvartal.

I den ferske rapporten opplyser selskapet om at det i andre kvartal hadde marginer på 38 prosent. Rapporten er den første «nye» Dof legger frem etter konkursbehandlingen, rekonstruksjonen og deretter comebacket på Oslo Børs tidligere i sommer.

På forhånd var det ifølge et begrenset antall estimater innhentet av Bloomberg ventet en topplinje på 256 millioner dollar og et resultat før skatt på 49,4 millioner dollar.

Tapte alt

Det er i dag statlige Eksfin, John Fredriksen og Frederik W. Mohn som er Dofs tre største eiere. De to sistnevnte kom inn på eiersiden i forkant av reintroduksjonen på børs i midten av juni.

Veien dit var ikke fri for dramatikk, etter en omfattende restrukturering som gikk over flere måneder i fjor og i år.

Gjennom prosessen har anklagene haglet fra flere sider i selskapet, der en aksjonærgruppe med det selvtitulerte navnet «Dugnadsgruppen» hele veien var sterkt uenige i rekonstruksjonen og den påfølgende konkursbehandlingen.

Første del av konflikten i «gamle» Dof var en rekonstruksjonsplan som ble lagt frem av kreditorene og godkjent av styret som Leif Christian Salomonsen & Co erstattet. Ifølge daværende styreleder Salomonsen var planen solid og gjennomarbeidet. Den ville gitt aksjonærene fire prosent av dagens selskap, men ble raskt nedstemt av Brønmo og resten av aksjonærgruppen.

Etter at den første redningsplanen ble stemt ned i november i fjor, advarte selskapet om at en rekonstruksjonsprosess i retten ville gjøre at aksjonærene satt igjen med kun én prosent av det nye selskapet.

I slutten av januar i år, bare noen uker etter at han hadde tatt over som styreleder, presenterte Salomonsen en ny redningsplan: de daværende aksjonærene ble forespeilet å sitte igjen med 3,75 prosent.

Heller ikke denne planen fikk nok støtte fra aksjonærene, og i starten av februar i år ble det åpnet konkurs. I stedet for å få fire, én eller 3,75 prosent tapte aksjonærene alt.

Siem-budet

I midten av juni, kort tid før Dof skulle ha sin første handelsdag, kom et overraskende bud fra Kristian Siem-dominerte Subsea 7, som ble kontant avvist.

– Sammenligner man disse selskapene ut fra noen parametere, ser vi at aksjonærene i Dof ville kommet bedre ut av dette som aksjonærer i Subsea 7, sa Siem til DN i slutten av juli.

Dof-aksjen har steget 24 prosent siden debuten 22. juli, og selskapet verdsettes nå til 2,4 milliarder kroner på Oslo Børs. Ved endt handelsdag tirsdag omsatte én aksje for 45 kroner.

Det er Norwegian-styreleder Svein Harald Øygard som er styreleder i «nye» Dof.