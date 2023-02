Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag kveld klokken 21.00 meldte supplyrederiet Dof at det ikke har fått tilstrekkelig støtte fra aksjonærene for å få gjennom rekonstruksjonsplanen. Kreditorene ber derfor retten om at det åpnes konkurs i Dof asa.

Kreditorene varsler samtidig at de står klare til å inngå en avtaleom å overta Dof Services og datterselskapene og derigjennom sikre at restruktureringen gjennomføres som planlagt.

Dof-konkursen innebærer at aksjekapitalen i Dof asa er tapt og at det blir null verdier igjen til dagens aksjonærer. Styret skriver derfor at det beklager utfallet.

– Det er jo en veldig trist dag for oss selvfølgelig. Det er aksjonærene som blir den store taperen her. Det er viktig å få frem at all aktivitet vil fortsette i datterselskapene, og det er jo viktig for samtlige kunder, ansatte og leverandører, sier Aase. sier konsernsjef Mons Aase til DN.

Styreleder Leif Christian Salomonsen skriver følgende i en sms:

– Dette er et veldig trist og unødvendig utfall. Men når man står steilt på sitt i en forhandling, forsvinner løsningsrommet. Dette beklager jeg overfor de aksjonærene som ønsket en løsning. Dof asa går konkurs, men den operative virksomheten videreføres.

Ville fått 3,75 prosent

Tirsdag kveld kom meldingen fra Dof, der styret opplyste at det hadde mottatt en epost fra en aksjonærgruppe, med et krav om innkalling til en ekstraordinær generalforsamling der valg av enda et nytt styre blir satt på agendaen.

Det siste opprøret kom bare noen dager etter at Dof på slutten av forrige uke sendte over en rekonstruksjonsplan som ville betydd at aksjonærene satt igjen med bare 3,75 prosent av det fremtidige selskapet. Planen har fått støtte fra største eier Helge Møgster, men styret trengte et simpelt flertall for å få vedtatt det hele, noe det ikke fikk.

I høst stemte 44 prosent av de fremmøtte aksjonærene mot en tidligere redningsplan der aksjonærene var forespeilet fire prosent av aksjene etter restrukturering. Så fikk noen av opprørerne med seg flertallet av aksjonærene på å sette inn det nye styret, som altså har kommet tilbake med en plan der eierne kommer hakket dårligere ut.

Fristen for å melde fra til kreditorene løp ut klokken 11.00 onsdag formiddag. Klokken 11.56 ble handelen i aksjen pauset i påvente av en melding fra selskapet. Så kom altså den nedslående børsmeldingen onsdag kveld.

I børsmeldingen skriver Dof at styret så på alternative refinansieringsmuligheter, inkludert utstedelse av nye aksjer og tegningsretter, med mål om at eksisterende aksjonærer skulle få opprettholde en høy eierandel i det restrukturte selskapet. Kreditorene skal imidlertid ha vært klare at de kun ville vurdere en løsning som var innenfor rammen av det som var avtalt med det tidligere styret i Dof.

Mulig konkursåpning

Selskapet varslet tirsdag ettermiddag at dersom det ikke fikk tilstrekkelig støtte til rekonstruksjonen, så var det styrets forståelse at rekonstruktøren ville be Hordaland tingrett om å innstille den rettslige konkursprosessen og åpne konkurs i Dof.

Det har allerede fått verdivurderinger som peker i retningen av at rederiet er insolvent, og dermed vil gå konkurs dersom rekonstruksjonsforslaget ikke går gjennom. At verdivurderinger tyder på insolvens ble gjentatt i børsmeldingen onsdag kveld.

Dof skrev tirsdag formiddag at henvendelsen fra aksjonærgruppen kunne tolkes som at de ikke ville støtte styrets rekonstruksjonsforslag. Gruppen som sendte eposten sto ifølge Dof for cirka 13 prosent av aksjene, og hadde dermed ikke nok innflytelse alene til å sende selskapet inn i en konkurs.

Dialog

Styreleder Leif Chr. Salomonsen uttalte tirsdag kveld at de var i dialog med andre aksjonærer, men at det var behov for eksplisitt støtte.

– Aksjonærene er i sin fulle rett til å kreve valg av nytt styre, men styret forstår ikke hvorfor de skulle avvise styrets forslag til rekonstruksjon. Styret ønsker dialog om veien videre, men gruppen har ved flere anledninger avvist dette og tilbudet om å få mer informasjon slik de flere ganger har bedt om, sa han.

Styrelederen gjentok at selskapet er inne i en avgjørende og kritisk fase av rekonstruksjonen, og at det er viktig at aksjonærene setter seg grundig inn i styrets forslag.

– Det er et faktum at konsernet har cirka 25 milliarder kroner i gjeld som det, i det alt vesentlige, ikke har vært betalt hverken renter eller avdrag på i over to år. Vi er allerede på overtid og trenger en løsning nå, sa han.

Gjeld og aksjonæropprør

Dof har slitt med altfor stor gjeld i flere år, og har i lengre tid forsøkt å få på plass en omfattende restrukturering av selskapet.

Men redningsplanen som selskapet var blitt enig om med kreditorene, fikk i november i fjor ikke tilstrekkelig støtte blant aksjonærene, og styret sendte i stedet en begjæring om rekonstruksjonsforhandlinger til Hordaland Tingrett før jul.

Det var de to største av de opprørske aksjonærene, Bjarte Brønmo og Georg Bjørnestad, som fremmet forslaget om å bytte ut styret som ledes av Hans Olav Lindal. Til sammen eier de nesten 11 prosent av aksjene, etter å ha kjøpt seg videre opp mot slutten av 2022.

Brønmo ble valgt inn i det nye styret, sammen med Tore Grøttum, Merete Haugli og Beatriz Malo de Malina og styreleder Leif Salomonsen. Brønmo trakk seg senere fra styrevervet i slutten av januar, etter eget ønske.