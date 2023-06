Artikkelen fortsetter under annonsen

Offshore servicerederiet Dof var knapt nok klar for en børsnotering før konkurrenten Subsea 7 byr på selskapet. Dof har vært gjennom en smertefull restrukturering, som blant annet inneholdt en konkursbehandling der kreditorene tok over hele selskapet. Nye Dof er ute i markedet for å hente 400 millioner kroner i ny egenkapital, hvorav investor John Fredriksen har annonsert at han vil ha aksjer for 250 millioner.

I den pågående kapitalinnhentingen er kursen satt til 28 kroner, og Subsea 7 skriver at budet er på 35 kroner per Dof-aksje. Det tilsvarer en budpremie på 25 prosent.

– Vi er midt i en kapitalinnhenting og tar det som et kompliment at Subsea 7 vil kjøpe oss, sier Dofs styreleder Svein Harald Øygard til DN fredag ettermiddag.

Styreleder Svein Harald Øygard har selv fått tilslag på Dof-aksjer for knappe 16 millioner kroner.

Han bekrefter at Dof-styret har avslått budet fra Subsea 7. I børsmeldingen opplyses det at budet ble sendt til Dof-styret torsdag ettermiddag.

I en egen melding fra Dof-styret heter det at budet på 35 kroner ikke er høyt nok til å være aktuelt for de investorene som har uttrykt en salgspris før kapitalinnhentingen, samt «signifikante usikkerheter» knyttet til om en transaksjon faktisk ville gå gjennom og at et oppkjøp fra Subsea 7 ville bety at Dofs kapitalinnhenting ville måtte avbrytes.

Så for seg milliard-utbytte

Budet fra Subsea 7 på 35 kroner inneholdt et kontantvederlag på syv kroner og Subsea 7-aksjer for 28 kroner. Dof-aksjonærene ville fått 11,5 prosent eierskap i Subsea 7, opplyses det.

Før den pågående kapitalinnhentingen ble Dof verdsatt til 4,5 milliarder kroner. Subsea 7s børsverdi er til sammenligning nær 35 milliarder kroner.

I børsmeldingen fra Subsea 7-styret heter det at en «kombinasjon med Dof ville gitt signifikante verdier» til aksjonærene. Dersom en transaksjon gjennomføres på et senere tidspunkt, skal det ifølge Subsea7 åpne for 250 millioner dollar i årlige utbytter til aksjonærene i en femårsperiode fra 2025.

For dagens Dof-aksjonærer vil det være et høyere utbytte enn de i dag hadde kunnet forespeile seg i Dof, mener Subsea 7-styret.

Fredriksen og Mohn

Dofs misere startet med oljeprisfallet i 2014 og 2015, og rederiet ble rammet av det påfølgende aktivitetsfallet. Da ble gjelden for stor å håndtere og siden har kreditorer og aksjonærer hatt en innbitt kamp.

Når nå Dof er på vei mot børs, er det med de gamle kreditorene som eiere og aksjonærer. Riktignok har noen av dem meddelt at de selger seg ned i forkant, men banker som BNP Paribas, DNB og Deutsche Bank er blitt tildelt aksjer. Det er også obligasjonsfond som Alfred Berg Høykreditt. Eksportfinansiering Norge er imidlertid blitt størst med over ni prosent av aksjene. Investor Frederik W. Mohn er også inne på listen med over fem prosent av selskapet.

I den pågående kapitalinnhentingen er det åpnet opp for nye aksjonærer i Dof når det også skal hente ny egenkapital.

Dofs restrukturering fikk endelig fart på seg da kreditorene tok over selskapet ved å slå det konkurs i februar i år. Ved å konvertere gjeld til aksjer, ble selskapet finansielt friskmeldt. Blant de forrige eierne var det flere som motsatte seg prosessen, og så sent som for et par dager siden ble det meldt at de ønsker omkamp og har anket saken til Høyesterett.

