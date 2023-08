Artikkelen fortsetter under annonsen

Investoren og piloten Egil Dahl har gjort stor suksess i aksjemarkedet siden han i 2008 solgte seg helt ut av Platekompaniet som han var med å starte tidlig på 90-tallet.

Torsdag morgen tikket regnskapet til hans private investeringsselskap inn. Det er ingen reprise av monsterresultatet på en halv milliard i 2021, men millionene fortsetter å strømme hans vei.

Doblet på tre år

Regnskapet viser at Dahls selskap Vevlen Gård i fjor satt igjen med 81 millioner kroner før skatt. Investoren tok utbytter på til sammen 30 millioner kroner. Resten er overført til egenkapital.

Dermed fortsetter han å bygge på egenkapitalen, som nå er kommet opp i 1,5 milliarder kroner. Egenkapitalen er intet mindre enn doblet på tre år. Nær sagt alle pengene er plassert i markedsbaserte aksjer, altså på børsen.

En forsvinnende liten andel, knappe to millioner kroner, var ved årsskiftet satt i bankinnskudd og lignende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Noe voldsom gjeld er det heller ikke. Ved årsskiftet hadde selskapet kortsiktig gjeld på rundt 140 millioner kroner.

Ser lyst ut

Egil Dahl har i likhet med investor Aasulv Tveitereid tjent store summer på elektronikkaksjen Kitron, som er notert på Oslo Børs. I dag er han tredje største eier med aksjer for 400 millioner kroner. Dahl har vært investert i Kitron i flere år. De siste fem årene har aksjen steget mer enn 300 prosent.

Andre selskaper i Dahls portefølje er seismikkselskapet TGS, forsikringsselskapet Protector Forsikring, svenske Note og Multiconsult, ifølge aksjonærtjenesten Holdings. I alle selskapene har han aksjer for mer enn 200 millioner kroner, fremgår det.

Det ser lyst ut for mange av Dahls største aksjeposter i år.

Kitron har steget mer enn 30 prosent så langt i 2023.

TGS har steget rundt åtte prosent.

Protector Forsikring har steget mer enn 40 prosent.

Note har falt ett prosent.

Multiconsult har steget rundt 16 prosent.

Til sammenligning har hovedindeksen på Oslo Børs steget knappe fire prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.