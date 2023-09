Artikkelen fortsetter under annonsen

Utenriksminister Anniken Huitfeldt var klar over at mannen hennes hadde plasseringer i aksjemarkedet da hun tiltrådte som statsråd, men sier hun hverken visste om konkrete plasseringer, eller omfanget av hans handler – til tross for at utenriksråd Tore Hattrem spurte hun konkret om mannens aksjeinvesteringer da hun tiltrådte, slik DN omtalte mandag og fortalte utenriksministeren at det tryggeste var å investere i fond.

Ifølge Anniken Huitfeldt gikk hun og ektefellen gjennom håndbok for politisk ledelse samme kveld som hun var utnevnt til statsråd. I denne samtalen fortalte mannen om hans investeringsselskap, Flemo as, og at han hadde «mest i aksjefond, og noen enkeltaksjer».

– Hvorfor handlet Flem videre med over hundre aksjer når han hadde fått rådet av Huitfeldt om at det tryggeste var fond?



– Det meste av Flemo as’ investeringer i perioden siden Huitfeldt tiltrådte, har vært i aksjefond. Som Flem tidligere har gitt uttrykk for, antok han at handlene med enkeltaksjer var innenfor rammen av aktsomhet, men dette viste seg å være feil, noe han har beklaget, svarte hans advokat Pan Farmakis.

Rundt 2,7 millioner

Ifølge Huitfeldts departement eide Ola Flem enkeltaksjer for 735.000 kroner da hun tiltrådte i oktober 2021. Huitfeldts ektemann hadde imidlertid langt større verdier i aksjemarkedet enn som så: Han hadde også investert i ulike fond, og disse fondsplasseringene var ved utgangen av 2021 verdt rundt to millioner kroner, ifølge opplysninger fra Flems advokat Pan Farmakis.

Til sammen hadde Flem dermed rundt 2,7 millioner kroner i aksjemarkedet da Huitfeldt ble statsråd.

Dette er fondene han eide på tidspunktet Huitfeldt ble utenriksminister:

DNB Global Indeks A

DNB Norden Indeks A

DNB Norge Indeks A

DNB Bioteknologi A

DNB Miljøinvest A

Storebrand Fornybar Energi

Landkreditt Utbytte A

Tidligere har DN skrevet at Huitfeldts mann har tjent rundt 1,3 millioner kroner på handel av enkeltaksjer og fond. De nye opplysningene om hans beholdning i fond viser at Flem også har hatt god avkastning i sine fond.

Steget 1,6 mill. i verdi

Siden utgangen av 2021 og frem til september i år har fondene steget med 1,6 millioner kroner i verdi til 3,6 millioner i alt. Siden den gang har Flem byttet ut noen av fondene, og samlet verdi av fondene er per i dag 3,6 millioner kroner.

Her er Flems fond per i dag:

DNB Global Indeks A

DNB Norden Indeks A

DNB Norge Indeks A

DNB Bioteknologi A

DNB Miljøinvest A

DNB Teknologi A

Heimdal Høyrente A

Storebrand Fremtid 50 S

– Tryggeste er å investere i fond

Også Flem har tidligere opplyst at mesteparten av hans investeringer har ligget i fond.

– Mesteparten av Flems investeringsportefølje var plassert i aksjefond. Huitfeldt ga tydelig råd til Flem basert på samtalen med departementsråden, om at det tryggeste er å investere i fond, skrev Framakis i en epost til DN mandag.

DN presiserer: DN skrev opprinnelig at Flemo hadde 1,3 millioner kroner i gevinst på enkeltaksjer. Det korrekte er at gevinsten er avkastning på både fond og enkeltaksjer.

Saken er endret med de nye opplysningene tirsdag 5. september klokken 14, samme dag som Flemos fondsplasseringer ble kjent.