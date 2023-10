Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,7 prosent på månedens første handelsdag.

Spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, handles for 91,2 dollar fatet ved stengetid mandag.

«Alt er interessant»

DNBs avdeling for taktisk allokering, som forvalter om lag 180 milliarder kroner, satser nå på sektorene energi og helse. Taktisk allokering innebærer et kortsiktig perspektiv, der man vrir seg mot de aktivaklassene og sektorene man tror vil gi best avkastning de neste ukene og månedene.

– Markedet tror ikke på at inntjeningen skal vedvare, men vi synes energisektoren fremstår attraktiv, sier forvalter Kjartan Farestveit.

Han viser blant annet til at Opec-stormakten Saudi-Arabia for øyeblikket har et godt grep om oljemarkedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er begrenset hvor mye amerikanerne kan øke produksjonen. Så raskt det er streik et sted, ser du at energiprisene stiger med en gang, og det viser at det er et stramt marked med liten ledig kapasitet.

Globalt sett har Farestveit og resten av teamet en undervekt på aksjer og overvekt på obligasjoner. Farestveit viser til at treårige norske obligasjoner til svært solide foretak gir seks prosent rente.

– Vi mener egentlig alt av obligasjoner er interessant, både her hjemme og der ute. Frem til nå har det ikke vært særlig gunstig, fordi rentene bare har steget og steget, men på et eller annet tidspunkt skal jo ting flate ut, sier Farestveit.

Zaptec-sjefen går – kursen faller

Mandag morgen meldte elbilladerselskapet Zaptec at toppsjef Peter Bardenfleth-Hansen går av med umiddelbar virkning. Finansdirektør Kurt Østrem tar over som konsernsjef på midlertidig basis.

Danske Bardenfleth-Hansen har ifølge meldingen selv sagt opp på grunn av «andre prioriteringer», der det blir vist til små barn og familien i København.

– Vi er fornøyde med Peters ledelse av selskapet gjennom en utfordrende periode, og aksepterer at han har tatt denne avgjørelsen av personlige årsaker, sier styreleder Stig H. Christiansen.

Zaptec-aksjen falt over ni prosent på beskjeden omsetning mandag, ved stengetid omsatte én aksje for 24,22 kroner. I år har aksjen steget 20 prosent, men den er fortsatt ned over 60 prosent sammenlignet med toppnoteringen for halvannet år siden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.