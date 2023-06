Artikkelen fortsetter under annonsen

Aeternum Capital, fondet som ble etablert av milliardær John Fredriksen og hans to døtre i 2021, har tatt et nytt jafs av Euronext Growth-noterte Elektroimportøren.

I en melding sent onsdag kveld meldte selskapet at det hadde hentet rundt 120 millioner kroner i en rettet emisjon, til en kurs på 23 kroner. Det gir en saftig rabatt på vel 21 prosent mot onsdagens sluttkurs på 29,4 kroner.

Selskapet opplyste i meldingen onsdag at 100 millioner kroner går til å styrke egenkapitalen for at det ikke skal komme i brudd med lånebetingelsene hos DNB allerede i løpet av andre kvartal, samt grunnet markedsrisiko.

Ved åpning på Oslo Børs faller aksjen 17 prosent.

I forbindelse med kapitalinnhentingen vil det bli utstedt 5,2 millioner nye aksjer, hvor Aeternum Capital tar nesten halvparten, med en tildeling på 2,17 millioner aksjer, eller rett under 50 millioner kroner.

Aeternum forblir Elektroimportørens største aksjonær med 21,4 prosent av aksjene. Toppen av aksjonærlisten i selskapet er ellers dominert av flere norske og utenlandske fond, i tillegg til Egil Stenshagen som er fjerde største eier.

– Det er naturlig for oss som langsiktig eier å «backe» selskapet i en slik situasjon og for å realisere de spennende vekstmulighetene. At markedet og konsumenten er blitt som det er blitt er et markedsproblem fremfor et selskapsproblem og da er det bra å være proaktiv når det gjelder krav fra bank så man unngår brudd med vilkår, skriver Aeternum-sjef Vegard Søraunet i en tekstmelding til DN.

Sørgelig på børs

Det er den tidligere Odin-forvalteren som leder fondet, som ved oppstarten kun var finansiert med kapital fra Fredriksen selv. Senere har andre investorer, som Egil Stenshagen, blitt invitert med inn.

Det har vært kjent at Fredriksen gikk inn med flere milliarder og Søraunet presiserte at fondet per april i år hadde omtrent syv milliarder under forvaltning, og at Fredriksens andel har sunket til 74 prosent etter at andre investorer er kommet inn.

Elektroimportøren var et av fondets første investeringer etter oppstarten og gikk svært godt på børs gjennom vinteren og ut på våren i 2021.

Den foreløpige kurstoppen ble nådd i mai, da aksjen stengte til 88,34 kroner. Men siden den gang har det vært et sorgens kapittel. Aksjen har falt nesten 70 prosent fra toppnoteringen, godt hjulpet av to perioder med kraftig nedgang: først i fjor sommer og nå i starten av mai i år.

Sistnevnte fall kom da selskapet la frem rapporten for første kvartal, der både inntekter og marginer falt, mens det bare så vidt gikk i pluss på driften. Etter skatt ble det et tap på fire millioner kroner, samtidig som at det ble varslet behov for ytterligere kostnadskutt for å bedre lønnsomheten.

Av førstekvartalsregnskapet gikk det frem at bankbeholdningen var på nøyaktig null kroner, mens egenkapitalen hadde falt til 317 millioner kroner.

Selskapet er i dag verdsatt til 634,5 millioner kroner på Oslo Børs og har falt nesten 40 prosent siden noteringen i 2020. Selskapet kunngjorde også en reparasjonsemisjon på opptil 869.565 aksjer, til samme tegningskurs som i den rettede emisjonen.

«Blodbadet»

Etter en forrykende start i 2021 ble 2022 en feit, svart strek i regningen for fondet, som tapte 38 prosent i løpet av fjoråret.

«Vi var ikke immune mot blodbadet, og fondets avkastning i 2022 var intet mindre enn skuffende,» oppsummerte selskapet i et innlegg på Linkedin i slutten av februar i år.

Til sammenligning var energitunge Oslo Børs omtrent flat i fjor, mens hovedindeksen i Stockholm falt omtrent 16 prosent.

Fondet har foreløpig konsentrert seg om Norge og Sverige, og har svenske Skistar som sin største investering. Søraunet har ofte trukket frem investorlegenden Warren Buffett som et forbilde og særlig vist til måten hans Berkshire Hathaway rapporterer på: Underliggende drift i porteføljeselskapene fremfor utvikling i aksjekurs.

I slutten av april kunne Søraunet imidlertid trøste seg med at 2023 har blitt langt bedre så langt. Ved utgangen av årets fjerde måned var fasit syv strake måneder med avkastning for fondet som har insistert på at man ikke skal henge seg opp i kortsiktige svingninger i markedet.

– Vi ser også stor industriell oppkjøpsinteresse for noen av våre posisjoner. Dette tyder på at verdiene som settes i aksjemarkedet også er feil og at kalkulatorene begynner å fungere igjen. Vi har aldri trodd på et effisient aksjemarked. Det er hele poenget bak en aktiv forvalter som oss som leter etter gode kvalitetsselskaper og underanalyserte og bortglemte aksjer, sa Søraunet til DN.