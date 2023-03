Artikkelen fortsetter under annonsen

Ekteparet Stenersen (41) og Skram (37) slo i gjennom for fullt som duoen Eva & the Heartmaker i 2006 og ga ut fire studioalbum frem til 2013, med Skram som vokalist og låtskriver og Stenersen som låtskriver, gitarist og produsent. De hadde flere hits på listene og ble i 2011 kåret til beste norske band under MTV Europe Music Awards og ble samme år nominert til Spellemannprisen.

I 2015 deltok Skram i tv-programmet «Hver gang vi møtes», og siden har hun opptrådt som soloartist under sitt eget navn med norske tekster, fortsatt med Stenersen som medmusiker og bakmann. Skram har også som soloartist markert på salgslistene, og i 2021 ble hun igjen nominert til Spellemannprisen.

Paret har de siste årene satset friskt på Børsen og med stor suksess. Gjennom sitt felleseide selskap Heartmakermusic as sitter popduoen nå med aksjer i en håndfull selskaper på Oslo Børs verdt over 96 millioner kroner.

Bare så langt i år har de to, ifølge beregninger foretatt av DN, hatt en avkastning på 13–14 millioner kroner på sine aksjer.

– Vi gjør så godt vi kan, sier Stenersen, som er den som sysler med aksjer mens ektefellen vier all sin oppmerksomhet til musikken.

Ufølsomt og rasjonelt

Stenersen forteller at han først begynte med aksjer i 2019, og at han synes det er en deilig avveksling fra hovedgeskjeften som musiker og produsent.

– Det er et ufølsomt arbeide og et pusterom fra musikken, som er det vi jobber knallhardt med, sier han.

Stenersen sier det er han som driver med aksjer, gjennom parets selskap. Han sier han sitter mye på nettet hjemme og følger med på selskaper og Børsen. Investeringsbeslutningene tar han stort sett basert på egen research, men av og til konfererer han med ulike meglerhus.

Han legger ikke skjul på at han synes det er både interessant og morsomt med aksjer.

– Jeg sitter for meg selv hjemme og koser meg. Jeg driver med dette bare fordi jeg er sykt interessert, sier Stenersen.

Opp 14 millioner i år

Stenersen og Heartmakermusic var lenge inne i spillselskapet Kahoot, men de solgte seg ut i 2020, i god tid før selskapet kollapset på Børsen i 2021.

I dag sitter de med aksjer i følgende seks selskaper, Endúr, Norske Skog, Meltwater, Zalaris og Link Mobility, som fredag denne uken var verdt over 96 millioner kroner. Bare i år har verdien av Heartmakermusics aksjer i Endúr steget med godt over fem millioner kroner, og aksjepostene i it- og regnskapsselskapet Zalaris og it-selskapet Meltwater er opp henholdsvis 3,6 og 2,7 millioner kroner fra nyttår, mens postene i Norske Skog og Link begge er opp rundt én millioner kroner fra kostpris.

Tilsammen er det snakk om en avkastning på cirka 14 millioner kroner bare fra nyttår.

Stenersen er forelagt beregningene fra DN, og han ønsker ikke å kommentere regnestykket.

Går for «knallselskaper»

Den største aksjeposten er i Endúr der de eier knapt 700.000 aksjer, tilsvarende 2,06 prosent, til en verdi av nesten 30 millioner kroner. Endúr er et resultat av fusjonen mellom Bergen Group og Endúr Fabricom i 2019 og driver ifølge selskapets hjemmeside med akvakultur, marin infrastruktur og maritim & tilkomstteknikk, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo.

Stenersen kjøpte de første aksjene i Endúr i januar i år da kursen lå på 28 kroner, og han har siden kjøpt seg jevnt og trutt opp. Endúr-aksjen lå fredag på 43 kroner og er på en måned opp over 40 prosent, etter et byks på fire prosent fredag ettermiddag.

Nest største aksjepost er i Norske Skog med vel 300.000 aksjer, verdt godt over 20 millioner kroner. Heartmakermusic kjøpte de første aksjene i skogselskapet våren 2021 da kursen lå på rundt 36 kroner, og har siden tradet litt opp og ned, mest opp. Aksjen kostet fredag rundt 67 kroner.

– Endúr og Norske Skog er knallselskaper, sier Stenersen.

De siste ukene har han kjøpt seg opp i teleselskapet Link Mobility og sitter med aksjer for over 13 millioner kroner. It-selskapets aksjer er hittil i år opp over 20 prosent, men de har falt markant de siste tre ukene.

Stenersen sier han i det siste har fått troen på teknologisektoren igjen, men at det gjelder å finne de riktige selskapene.

I løpet av de siste par årene har Stenersen kjøpt og solgt i en rekke selskaper og bransjer. Dette er selskapene han har vært innom de siste par årene, og som han nå har kvittet seg helt med: Idex Biometrics, Crayon Group, Panoro Energy, PGS, Solstad Offshore, Western Bulk Chartering, Tekna Holding og SAS.

Fantastisk vekst

De sist tilgjengelige regnskapene for Heartmakermusic as viser at selskapet ved utgangen av 2021 hadde aksjer for 16,7 millioner kroner, i 2020 for 4,9 millioner kroner.

Per 6. mars i år eier Heartmakermusic markedsbaserte aksjer for 94,5 millioner kroner, ifølge aksjetjenesten Holdings.

Stenersen vil ikke kommentere om aksjeinvesteringene er selvfinansiert gjennom verdistigning på aksjene, eller om de også er lånefinansierte.

– Jeg skjønner at du må spørre, men jeg har ingen kommentar, sier han.

Han vil heller ikke kommentere avkastningen på investeringene.

Musikkselskapet Heartmakermusic kan også vise til solide resultater fra den ordinære driften. Selskapet hadde i 2021 et resultat før skatt på 6,6 millioner kroner av en omsetning på 8,8 millioner kroner, og et overskudd på driften på 4,9 millioner kroner.

Ekteparet tok ut til sammen 3,3 millioner kroner i lønn fra selskapet i 2021.