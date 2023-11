Artikkelen fortsetter under annonsen

Kredittvurderingsbyrået Moody's har kuttet den langsiktige ratingen på eiendomsselskapet Entra til Baa3 og utsiktene er endret til stabile. Baa3 er fremdeles en «investment grade-rating».

– Ratingendringen balanserer svekkede kredittberegninger spesielt på grunn av økende rentekostnader, med god utleievekst, en solid likviditetsprofil og begrensede kortsiktige gjeldsforfall, sier Moody's-analytiker Maria Gollholm i en melding.

Årets andre nedgradering

– De stabile utsiktene innebærer forventninger om kontantbesparende tiltak og sannsynligheten for videre salg av eiendeler, som bør styrke likviditeten ytterligere og bedre den effektive belåningen, sier hun.

Dette er den andre kredittnedgraderingen Entra får av Moody's i år. I mai kappet Moody's ratingen fra Baa1 til Baa2 med negative utsikter.

Endringen påvirker ikke renten på eksisterende lån, ifølge Entra-sjef Sonja Horn.

– Vi er glade for å se at Moody's i begrunnelsen understreker Entras førsteklasses kvalitet på eiendelene og vår moderne og høykvalitets næringseiendommer på attraktive steder, sier hun.

De stabile utsiktene som følger med den nye ratingen mener Horn reflekterer selskapets base av leietakere som for det meste består av statlige og offentlige aktører med langsiktige leievilkår og konsistent høyt belegg.

Dropper utbytte

Det er gått to uker siden Entra la frem resultater for tredje kvartal. Resultatet var negativt med 1,9 milliarder kroner og påvirket av negative verdiendringer på 2,2 milliarder kroner. Resultatet fra eiendomsdriften var 319 millioner kroner.

Samtidig ble det klart at Entra ikke vil betale ut et utbytte for første halvår av 2023, fordi det heller skal jobbes med styrking av balansen. Selskapets utbyttepolitikk er uendret.

På tre år har Entras belåningsgraden (loan-to-value) økt fra 37 til 54,7 prosent, mens Entras mål er at den skal være under 50 prosent over tid. Det siste året har Entra solgt eiendom for fire milliarder, men selskapet skal selge mer dersom det oppnår akseptabel prising, skrev DN da.

Ved utgangen av tredje kvartal var Entras gjeld fordelt på 22,2 milliarder i bankgjeld og 16,7 milliarder i obligasjonsgjeld. I rapporten skrev Entra at det har god tilgang på ubenyttede kredittfasiliteter og dermed ikke er sterkt avhengig av obligasjonsmarkedet de neste fem årene.

Entra-sjef Sonja Horn opplyste til DN at selskapet ikke vil hente egenkapital med dagens nivå på aksjekursen.

– Vi finner det ikke attraktivt å utstede egenkapital på dagens kursnivåer. Vi har sikret store likviditetsbuffere gjennom våre fem partnerbanker som gir oss fleksibilitet til å se gjennom syklusen, sa hun.

Entra-aksjen står før børsåpning onsdag i 87,15 kroner, en smule høyere enn da selskapet la frem tredjekvartalstallene. Hittil i år har aksjekursen falt drøye 15 prosent. Fra toppen i august 2021 har aksjen falt nær 60 prosent.