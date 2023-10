Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,9 prosent på ukens siste handelsdag, godt hjulpet av solid oppgang for flere av tungvekterne. Det gjorde at hovedindeksen falt 0,65 prosent denne uken.

Equinor og Aker BP, som begge la frem kvartalstall før handelsstart, steg 1,8 og 1,2 prosent.

Oljeprisen har falt nesten seks prosent den siste uken og ligger på rundt 87,5 dollar per fat fredag ettermiddag.

Ellers i Asia steg de største indeksene bredt. Hongkong-indeksen Hang Seng ledet an med en oppgang på over 2,3 prosent. Japanske Nikkei 225 og kinesiske Shanghai Composite steg begge over én prosent.

Oppgang for oljegigantene

Norges to største oljeselskaper, Equinor og Aker BP, leverte sterke resultater for tredje kvartal. Det ble godt tatt imot av investorene som sendte de to aksjene opp fra start fredag.

Kjell Inge Røkkes Aker BP kunne vise til et driftsresultat på 2,6 milliarder dollar, eller 29 milliarder kroner for tredje kvartal. Resultatet overgikk gjennomsnittet av analytikernes forventninger, som på forhånd ventet et resultat på 2,4 milliarder dollar.

Høye olje- og gasspriser ga Equinor milliardinntjeninger også i tredje kvartal. Det justerte driftsresultatet endte på 8,02 milliarder dollar, et godt stykke over estimatene som lå på 7,59 milliarder dollar.

Tross et solid resultat er det langt unne de voldsomme rekordresultatene selskapet bokførte for et år siden. I samme periode i fjor fikk Equinor et driftsresultat på 24,3 milliarder dollar.

Solcelleselskap faller kraftig

Solcelleselskapet Otovo falt kraftig på Børsen fredag. Det kom etter at Sparebank 1 Markets nedjusterte kursmålet på selskapet til 3,5 kroner per aksje, fra tidligere 12 kroner per aksje. De gjentok nøytral anbefaling torsdag kveld, skriver TDN Direkt.

Nedgraderingen kom etter et børsstup torsdag, til en bunnotering på 4,3 kroner, på halen av nye tap i tredje kvartal. Viktigere var det muligens at selskapet varslet en mulig emisjon, men uten å si noe om når eller hvor stor den eventuelt blir.

Fredag stupte aksjen ytterligere 12,2 prosent, til ny bunnotering for andre dag på rad. Sluttkursen ble 3,79 kroner.

Sportskjedegigant snur opp etter bratt fall

Fredag morgen kom kriserammede XXL med resultater for tredje kvartal. Tallene viste nok et kvartal med milliontap for sportskjeden som endte med et tap på 189 millioner norske kroner. Omsetningen endte på i underkant av to milliarder kroner, noe under analytikernes estimater på 2,1 milliard.

– Vi er ikke fornøyde med resultatet for tredje kvartal, uttalte XXL-sjef Freddy Sobin i kvartalsrapporten.

Så langt i 2023 har XXL tapt 783 millioner kroner.

Resultatene for tredje kvartal ble ikke godt tatt imot av investorene som sendte aksjen, som allerede har falt over 80 prosent hittil i år, rett ned.

Aksjen falt umiddelbart fra start, men snudde utover dagen til en oppgang på 11,6 prosent. Sluttkursen ble 0,76 kroner.

