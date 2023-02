Artikkelen fortsetter under annonsen

Frontline skriver i en børsmelding tirsdag at voldgiftskravet Euronav fremsatte etter den strandede fusjonen mellom de to tankrederiene er blitt avvist. I avgjørelsen blir det klart at Euronav må betale saksomkostningene, og Frontline mener avgjørelsen styrker selskapets syn på at termineringen av fusjonen var fullt ut lovlig.

Detaljene er i realiteten litt mer innviklede: Det er kun Euronavs krav om at termineringen blir satt på is mens det vurderes om den er lovlig eller ikke, som avvises i denne omgang. Altså det man på godt norsk ville kalt en «midlertidig forføyning». Det bekrefter Frontline-sjef Lars H. Barstad.

Men han er tydelig på at dommen, som er på 150 sider og fortsatt må «fordøyes,» er «veldig positiv».

– Vi mener at dette går i riktig retning, sier han til DN.

Høy temperatur

Det var på starten av året at Frontline trakk seg fra den opprinnelige fusjonsavtalen med belgiske Euronav, og sistnevnte har i ettertid gått hardt ut og ment at Frontline ikke hadde grunnlag for å terminere sammenslåingen.

Fusjonsavtalen mellom de to tankrederiene kom på plass i juli i fjor, etter at sammenslåingen ble meldt tidligere på våren.

Senere har det vært en åpen strid med den største eieren i Euronav, den belgiske Saverys-familien, som eier 25 prosent av Euronav gjennom det familieeide selskapet CMB. I et brev datert i desember 2022 gikk Saverys-familien ut og kalte en fusjon for «ubrukelig og verdiødeleggende».

Frontline har fremhevet motstanden til Saverys-familien som grunnen til at det trakk seg fra avtalen, fordi en fullstendig fusjon krever 75 prosent oppslutning blant aksjonærene. Euronav-styret har imidlertid støttet transaksjonen hele veien.

Euronav meldte 18. januar at det hadde bedt om midlertidig forføyning. Senere er det kommet frem at selskapet også har bedt om at voldgiftsdomstolen vurderer hvorvidt selve termineringen er lovlig eller ikke. Dette spørsmålet er altså fortsatt ikke endelig avgjort.

Fredriksen har kjøpt seg opp

Den siste tiden har John Fredriksen kjøpt seg ytterligere opp i Euronav, og kontrollerer nå 25 prosent av det belgiske rederiet hvis man tar med eierandelen til Frontline – altså det samme som Saverys-familien.

Fredriksen har fortsatt å kjøpe både før og etter Euronavs voldgift-krav, for i alt omtrent to milliarder kroner ifølge DNs beregninger.

Kjøpene har fått flere analytikere til å si at milliardæren ikke er ferdig med sin involvering med Euronav, selv om Fredriksen og Frontline ikke har sagt noe om nøyaktig hvilke intensjoner de har.

Barstad sier tirsdag at man ikke kan «utelukke» at Fredriksen eller Frontline kan komme til å kjøpe seg videre opp, uten at dette er noe han ønsker å gå nærmere inn på.

Da det belgiske selskapet la frem tall for fjerde kvartal i forrige uke, ble situasjonen naturlig nok omtalt.

– Selv om vi synes situasjonen er beklagelig vil vi fortsette med å være profesjonelle i arbeidet med å finne en løsning til aksjonærenes beste, skriver Euronav i en melding.

Det opplyses videre at Euronavs styre har kontaktet Fredriksen-systemet for «å få et bilde av dets intensjoner» med mål om å ha en konstruktiv dialog. Fredriksen har kjøpt seg opp i Euronav i flere omganger etter at fusjonen ble avblåst.

