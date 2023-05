Artikkelen fortsetter under annonsen

Den brede Stoxx 600-indeksen i Europa stiger forsiktig mandag formiddag, etter solid oppgang på Wall Street før helgen.

Oslo Børs, i tillegg til en rekke andre børser på kontinentet, holder stengt på grunn av pinsen. I USA er markedet stengt på grunn av helligdagen Memorial Day.

I landene der handelen går som normalt er det oppgang på børsen i Spania etter lokalvalg i helgen, der statsministerens parti mistet betydelig med støtte. I Tyrkia var det også oppgang på børsen etter Recep Erdogans seier i presidentvalgets siste runde. Den tyrkiske liraen svekker seg mot flere andre valutaer mandag.

I løpet av helgen kom politikerne i USA til enighet om en avtale om å løfte gjeldstaket frem til 2025. Avtalen setter også et tak på offentlig pengebruk, utenom forsvar, de neste to regnskapsårene.

Mot den verste måneden i år

Den brede Stoxx 600-indeksen, som består av 600 større og mindre selskaper på tvers av 17 land på kontinentet, har steget om lag 7,6 prosent så langt i år. Den eneste måneden som så langt har endt i minus var i mars, da bankuroen som startet i USA etter hvert blødde over til Europa.

Det endte med Credit Suisse ble slukt av rivalen UBS.

Med to handelsdager igjen av måneden er Stoxx 600-indeksen ned rett over én prosent, en utvikling som vil gjøre mai til den verste måneden hittil i år dersom det står seg.

En nokså solid børsoppgang for den brede indeksen så langt i 2023 tyder altså på at stadig stigende renter og fortsatt høy inflasjon i eurosonen ikke har hatt en kraftig avskrekkende effekt på markedet.

Den europeiske sentralbanken (ECB) satte opp styringsrenten til 3,25 prosent i starten av mai, etter en årlig inflasjonstakt på syv prosent i april. I markedet prises det nå nesten fullt inn nok en økning på 0,25 prosentpoeng på neste møte i midten av juni.

«Månedens viktigste tall»

Denne uken rettes markedets blikk mot amerikanske arbeidsmarkedstall. Fredag slippes nemlig «nonfarm payrolls», ofte omtalt som månedens viktigste tall.

Disse tallene kommer etter at inflasjonstall (PCE) før helgen viste en kjerneinflasjon på 4,7 prosent på årsbasis i april, noe høyere enn forhåndsestimatet på 4,6 prosent.

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) hevet renten med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 5,0–5,25 prosent på det forrige rentemøtet for tre uker siden. Sentralbanken gjorde det den gang klart at innkommende økonomiske data ville avgjøre hvorvidt renten skulle heves ytterligere fremover.

Sannsynligheten for en renteheving i juni ligger nå på over 60 prosent.

Her hjemme vil Norges Bank på onsdag kunngjøre sine valutatransaksjoner for juni, etter å ha kuttet kronesalget til 1,4 milliarder kroner per dag i mai.

