Europris hadde inntekter på 2,15 milliarder kroner i tredje kvartal, og et resultat før skatt på 184,9 millioner kroner.

Det ble klart da lavpriskjeden la frem tallene for de siste tre månedene torsdag morgen. Til sammenligning hadde Europris et resultat før skatt på 240,2 millioner kroner, av inntekter på 2,05 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor.

På forhånd var det ventet en topplinje på 2,16 milliarder kroner og et resultat før skatt på 165 millioner kroner, ifølge en sammenstilling av et begrenset antall analytikerestimater innhentet av Bloomberg. Bruttomarginen falt til 45,3 prosent i tredje kvartal, men holder seg fortsatt over førpandemiske nivåer, som ventet, skriver selskapet.

– Jeg er fornøyd med resultatene. Hver dag er en kamp i dette markedet, siden kundene er mer prisbevisste, sier konsernsjef Espen Eldal i en børsmelding.

Lavpriskjeden venter at presset på husholdningene, i form av økte kostnader rund baut, skal fortsette i overskuelig fremtid. På den bakgrunn tror selskapet at profilen den har i markedet vil gjøre det godt posisjonert fremover. Det opplyses at kampanjer blir en viktig driver for salgsvekst.

Hittil i 2023 har selskapet et resultat før skatt på 610,8 millioner kroner av en omsetning på 6,39 milliarder kroner. På topplinjen er det en økning fra 5,98 milliarder kroner i samme periode i fjor, mens resultatet har falt fra 775,3 millioner kroner.

Europris har hatt en blandet utvikling på børs hittil i 2023. Samlet sett er aksjen ned 2,8 prosent siden årsskiftet, der nedgangen som helhet skyldes en svak utvikling fra rett før sommeren og frem til dags dato. Fra 2023-toppen på 76,85 kroner i mai er aksjen ned 17,5 prosent.

De siste kvartalene har Europris' topplinje variert fra alt mellom 2,3 milliarder i andre kvartal i år til 1,7 milliarder kroner i første kvartal i fjor. Noe av grunnen til variasjonene er at lavpriskjeden, i likhet med andre retail-aktører, har sine høydepunkter i fjerde kvartal som inneholder den viktige julesesongen.

Likevel er det ikke noen tvil om at stadig høy prisvekst og høye renter har begynt å komme til syne i folks forbruksvaner. Gjennom årets ni første måneder har kostnadene økt med om lag 400 millioner kroner, til 3,55 milliarder kroner. Samtidig har driftsresultatet blitt svekket med nesten hundre millioner kroner.

Selskapet hadde en kontantbeholdning på 81,2 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal, og en samlet likviditetsreserve på 1,36 milliarder kroner.

