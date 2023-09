Slik kommer du i gang med aksjer Her er de beste tipsene for hvordan du kommer i gang med aksjer og de viktigste fallgruvene du bør unngå. – Da jeg startet, var det litt sånn: «Tenk på et tall», sier Anne Linn Kumano-Ensby (42).

3 min Publisert: 24.09.23 — 17.00 Oppdatert: en dag siden