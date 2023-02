Artikkelen fortsetter under annonsen

Anne Rokkan vil ta større risiko enn å investere i et kjedelig aksjefond. I denne episoden lærer hun hvordan hun kan finne aksjer som kan stige kraftig: Hun må satse på binære aksjer.

Rokkan går på børs (episode 2): Binære aksjer? Slik blir du rik i en fei I episode 2 av Rokkan går på børs, tar Anne Rokkan deg gjennom hvordan du kan finne aksjer som kan stige kraftig. Gjennom DNs aksjespill Fantasyfond skal hun investere totalt 100.000 kr på Børsen. I denne serien skal eksperter lære henne konkrete og enkle metoder for å gjøre de beste aksjekjøpene. 04:11 Publisert: 03.11.22 — 05:48

Det er flere fallgruver og noen man ikke bør stole på når man skal investere sparepengene sine. DNs børskommentator Thor Chr. Jensen advarer blant annet mot hvorfor man skal ta råd fra meglerhus og analytikere med en klype salt.

Rokkan går på børs (episode 3): Follow the money – slik unngår du å bli lurt I episode tre av Rokkan går på børs, viser Anne Rokkan deg hva du må vite for å ikke bli lurt av dårlige råd når du skal kjøpe aksjer. Gjennom DNs aksjespill Fantasyfond skal hun investere totalt 100.000 kr på Børsen. I denne serien skal eksperter lære henne konkrete og enkle metoder for å gjøre de beste aksjekjøpene. 03:42 Publisert: 10.11.22 — 04:58

Anne Rokkan vil gjerne investere i grønne aksjer og selskaper som bidrar til å gjøre verden litt bedre. Men det er ikke så lett.

Rokkan går på børs (episode 4): Derfor kan ikke grønne aksjer redde verden I episode fire av Rokkan går på børs gjennomfører Anne Rokkan et eksperiment for å vise at det å investere i grønne aksjer, ikke har den klimavennlige effekten mange skulle tro. Gjennom DNs aksjespill Fantasyfond skal hun investere totalt 100.000 kr på Børsen. I denne serien skal eksperter lære henne konkrete og enkle metoder for å gjøre de beste aksjekjøpene. 04:29 Publisert: 21.11.22 — 02:14

Når skal man selge en aksje og hvordan selger man på topp? De eneste som kan treffe topper og bunner i aksjemarkedet er løgnerne, sies det.