De kraftige svingningene i markedsrentene fortsetter å skape turbulens på de amerikanske børsene. Fredag bygde de ledende indeksene videre på torsdagens oppgang:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 1,1 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 1,9 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, stiger 1,6 prosent

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, gjerne referert til som verdens viktigste rente, faller under fire prosent. Fredag var tiårsrenten på et tidspunkt nær 3,9 prosent, en liten nedgang fra torsdag da den lå på 4,1 prosent.

Slankekur

Forskjellen fra den gang er at frykten for en kraftig økonomisk tilbakegang har avtatt kraftig, takket være en rekke sterke nøkkeltall fra den amerikanske økonomien. Den kruttsterke arbeidsmarkedsrapporten for januar, som viste at arbeidsledigheten falt til det som i praksis er det laveste nivået på 70 år, er blitt utpekt som et vendepunkt.

– Konsensus har vært altfor pessimistisk og markedsaktørene har vært altfor ivrige etter å posisjonere seg for resesjon. Jeg har ingen tro på myk landing, men jeg tror ikke resesjonen kommer før mot slutten av 2023 eller i starten av neste år, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

I fjor diskuterte markedsaktørene om de pengepolitiske innstramningene ville føre til en «hard» eller «myk» landing for den amerikanske økonomien, men nå snakker aktørene også om «ingen landing». I dette scenarioet utsettes resesjonen til neste år, mens inflasjons- og rentefrykten fortsetter å prege markedet.

– Som en kollega sier: Økonomien befinner seg i en altfor trang dressjakke, der du har avtagende resesjonsfrykt på den ene siden og inflasjonsspøkelset på den andre. Du får ikke vridd deg i den dressjakken uten at det ene går på bekostning av det andre, sier Chen.

På kort sikt tror Chen markedet vil gå sidelengs med store svingninger, men han frykter smerte og tårer frem i tid.

– Sentralbanken vil at økonomien skal på slankekur. Når det først smeller, så smeller det ordentlig.

Waller vil se mer

En rekke medlemmer fra den amerikanske sentralbanken uttalte seg torsdag, blant annet Raphael Bostic i Atlanta Fed. Til tross for en rekke innslag av uventet sterke økonomiske nøkkeltall og høyere enn ventet prisvekst, mener han fortsatt det er riktig å heve renten med 0,25 prosentpoeng av gangen fremover.

– Å gå frem sakte, men sikkert, er det mest passende å gjøre nå, uttalte Bostic.

Fed-medlem Christopher Waller understreket behovet for håndfaste bevis på at inflasjonen faller og at arbeidsmarkedet svekker seg slik at lønnsveksten kan komme tilstrekkelig ned. Han ville derfor ikke utelukke en høyere rentetopp en sentralbanken tidligere har kommunisert.

– Etter å ha sett lovende tegn på fremgang, kan vi ikke risikere en gjenoppliving av inflasjonen, uttalte han.

Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen konstaterer at inflasjonstallene fra USA og Europa har svært «skuffende høye» den siste tiden. Nå retter de blikket mot de amerikanske inflasjonstallene og arbeidsmarkedsrapporten for februar.

Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen konstaterer at inflasjonstallene fra USA og Europa har svært «skuffende høye» den siste tiden. Nå retter de blikket mot de amerikanske inflasjonstallene og arbeidsmarkedsrapporten for februar.

– Pendelen har svingt fort i retning av mer aggressive sentralbanker. For en måned siden var troen i markedet at inflasjonen kom ned og at rentetoppen var nær. De kommende nøkkeltallene blir avgjørende i synet på renteutviklingen fremover, skriver de.