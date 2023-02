Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,5 prosent tirsdag.

Spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, steg 0,7 prosent til 82 dollar fatet. Det etter å ha ligget under 80 dollar dagen før.

Nordic Semiconductor stuper

Før børsåpning la databrikkeselskapet Nordic Semiconductor frem tall for fjerde kvartal. Selskapet fikk en omsetning på 191,4 millioner dollar, opp drøyt elleve prosent fra samme kvartal 2021. Driftsresultatet falt imidlertid 16 prosent, til 27 millioner dollar i kvartalet.

Det opplyses videre at første kvartal er ventet å bli svakt, grunnet lavere etterspørsel.

– Vi ser lavere etterspørsel etter proprietære produkter og dempet etterspørsel etter «internet of things», og samtidig svekket etterspørsel i Kina. Markedet for de mer avanserte Bluetooth-produktene er sterkt, men chip-mangel fortsetter å skape utfordringer. I sum gjør dette at vi venter at første kvartal blir et lavpunkt, heter det i en melding.

Selskapet venter en omsetning for inneværende kvartal på mellom 140 og 160 millioner dollar. Selskapet skriver at det grunnet en svak start på året ikke venter å klare målet om en milliard dollar i omsetning for hele 2023.

Handelen i Nordic Semiconductor-aksjen ble automatisk stanset kort tid etter børsåpning. Da handelen åpnet, falt aksjen umiddelbart over 15 prosent.

Ved børsslutt klokken 16.25 var aksjen ned om lag 20 prosent. Aksjeverdier for seks milliarder kroner er blitt barbert bort i løpet av handelsdagen.

Konsernsjef Svenn-Tore Larsen har et papirtap på 60 millioner kroner

Investor Edvin Austbø har et papirtap på 62 millioner kroner

Jan Petter Sisseners fond har et papirtap på 27 millioner kroner

Nordic Semiconductor er også dagens mest omsatte aksje, foran tungvekteren Equinor og Aker BP.

Powell-tale

Markedet vil følge nøye med på USAs sentralbanksjef Jerome Powell, som skal tale tirsdag. Markedsrentene har steget markant etter at den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten kom inn langt sterkere enn ventet, med knallsterk jobbvekst og fallende arbeidsledighet.

– I dag kan Powell få frem sine meninger om den sterke arbeidsmarkedsrapporten. Det er fortsatt stor usikkerhet om hvordan både inflasjonen og renten vil utvikle seg fremover, men den sterke arbeidsmarkedstallene kom trolig overraskende på både Powell og markedet, skriver Handelsbanken i en morgenrapport.

Markedet priser for øyeblikket inn at den amerikanske sentralbankens styringsrente vil toppe ut på rundt 5,1 prosent. Markedet priser imidlertid også inn rentekutt i andre halvår, selv om Fed-medlemmenes lenge har antydet at det ikke blir aktuelt.