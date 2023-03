Artikkelen fortsetter under annonsen

Den spektakulære og rekordraske kollapsen for nisjebanken Silicon Valley Bank har sendt sjokkbølger gjennom finansmarkedene. Markedsrentene stuper verden over, ettersom markedsaktørene frykter at sentralbankene må avlyse planlagte rentehevinger.

Siden fredag har den amerikanske toårsrenten falt fra 4,58 prosent til 4,08 prosent. Toårsrenten ligger an til å få sin bratteste nedgang over en tredagersperiode siden «Black Monday» i 1987, skriver Bloomberg

Den tyske toårsrenten har siden fredag gått fra 3,09 prosent til 2,7 prosent. Renten styrer dermed mot det bratteste fallet noensinne på to handelsdager, ifølge Bloomberg

I rentemarkedet prises det nå inn 40 prosent sannsynlighet for at den amerikanske sentralbanken holder renten uendret ved rentemøtet om ni dager. Mandag morgen ble dette utfallet bare gitt fem prosent sannsynlighet.

Også i aksjemarkedet er det store bevegelser. Det er bred og kraftig nedgang på børsene i Europa, og på Oslo Børs falt hovedindeksen 2,6 prosent. Flere bankaksjer falt betydelig, og DNB-aksjen endte med en nedgang på 3,6 prosent.

– Enorme endringer

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management sitter foran pc-skjermen og gnir seg i øynene.

– Jeg kan ikke huske å ha sett noe slik før, selv om vi har mange store rentebevegelser bak oss, blant annet under koronapandemien og finanskrisen. Det har vært en jojo-utvikling uten like den siste perioden.

Forrige uke steg rentene markant etter at USAs sentralbanksjef Jerome Powell åpnet for større rentehevinger fremover. Toårsrenten var på et tidspunkt over fem prosent. Senere har den finansielle uroen som ble skapt av Silicon Valley Bank og krisetiltakene fra de amerikanske myndighetene sendt rentene kraftig ned igjen.

– Det er helt enorme endringer. Forrige uke var det akkumulert priset inn at styringsrenten i USA skulle stige med ett prosentpoeng, men nå er dette redusert til 0,25 prosentpoeng, sier Wilhelmsen.

Den generelle oppfatningen blant ekspertene er at SVB-kollapsen ikke utgjør noen systemrisiko.

– Likevel er kollapsen et uttrykk for at man begynner å se effektene av den kraftige renteoppgangen. Dette er kanskje effekter man ikke har tenkt like mye på, og derfor får man denne uroen i markedet, sier Wilhelmsen.

Amerikansk bank stuper

Oslo Børs åpnet med forsiktig oppgang mandag, men stemningen snudde raskt. Utover ettermiddagen tiltar fallet ytterligere etter et kraftig fall i oljeprisen, og hovedindeksen er ned over tre prosent. DNB faller over fire prosent, og følger dermed en lang rekke europeiske bankaksjer:

Deutsche Bank faller syv prosent

Credit Suisse faller 12 prosent

HSBC faller fire prosent

BNP Paribas faller seks prosent

Unicredit faller syv prosent

En lang rekke små bank- og finansaksjer i USA faller også kraftig. First Republic Bank faller over 60 prosent i førhandelen, etter å ha falt 33 prosent forrige uke.

Wilhelmsen tolker det brede bankfallet som at markedsaktørene tar ned risiko mens de går gjennom sektoren og ser om det finnes noen løse deler.

– Markedet er bekymret for at dette skal spre seg rundt omkring i det globale, finansielle systemet. Det blir en usikkerhetsfase hvor man forsøker å analysere og se om det er andre banker som har lignende problemer. Det er noe både markedet og sentralbankene følger med på, sier Wilhelmsen.

Futures snur ned

Slik ser det ut for noen av de ledende europeiske børsindeksene klokken 13.15:

Eurostoxx 50 faller 2,6 prosent

FTSE 100 i Storbritannia faller 2,2 prosent

CAC40 i Paris er ned rundt 2,3 prosent

Frankfurt DAX faller rundt 2,5 prosent

Ibex i Spania faller rundt 3,1 prosent

Stockholm-børsen er ned rundt 2,0 prosent

Fremtidsindeksene knyttet til de ledende indeksene på Wall Street pekte alle markant opp i morgentimene, men i løpet av formiddagen har stemningen surnet. Samtlige av indeksene ligger an til å åpne flatt.