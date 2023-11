Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært frisk oppgang på New York-børsen den siste uken, og tirsdag stiger den toneangivende S&P 500-indeksen for syvende dag på rad – den lengste «seiersrekken» siden november 2021.

Slik ser det ut for de tre ledende børsindeksene klokken 18.20 norsk tid:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, stiger 0,2 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, stiger 0,8 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, stiger 0,3 prosent

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid faller svakt til 4,59 prosent. Tiårsrenten omtales gjerne som verdens viktigste rente, fordi den fungerer som referanse for andre renter og finansielle størrelser verden over.

Tiårsrenten har blant annet stor betydning for prising av aksjer. Renten har falt fra toppen på fem prosent som ble nådd for et par uker siden, noe som har gitt aksjemarkedet luft under vingene.

WeWork konkurs

Natt til tirsdag ble det kjent at WeWork har søkt om konkursbeskyttelse under Chapter 11-lovgivningen, der selskapet etter planen skal restrukturere balansen. Selskapet driver med utvikling og utleie av kontorlokaler, enten fra egne eller leide lokaler. Softbank er største aksjonær med 56 prosent av aksjene.

WeWork opplyser det har gjeld og forpliktelser på mellom 10 og 50 milliarder dollar, ifølge konkursbegjæringen. Rundt 90 prosent av kreditorene har gått med på at gjeld for tre milliarder dollar kan konverteres til aksjer, ifølge selskapets konsernsjef David Tolley.

– Jeg er dypt takknemlig for støtten våre finansstøttespillere har gitt mens vi arbeider sammen for å styrke kapitalstrukturen og akselerere omstruktureringsavtalen. Vi forblir forpliktet til å investere i våre produkter, tjenester og et team i verdensklassen som støtter, sier Tolley i en pressemelding.

WeWork-aksjen er suspendert fra handel på New York-børsen. Aksjen har allerede kollapset og markedsverdien av egenkapitalen er nå under 50 millioner dollar. I 2019 ble selskapet verdsatt til 47 milliarder dollar da blant andre Softbank investerte. På den tiden var det også planlagt en børsnotering av selskapet.

Denne børsnoteringen ble skrinlagt, men selskapet ble i 2019 notert til en langt lavere verdivurdering via en spac-transaksjon. Et spac, special purpose acquisition company, er et «skallselskap» uten aktivitet, der formålet er å kjøpe opp et annet selskap som dermed umiddelbart blir tilgjengelig for alle å investere i.

Leverer bedre enn ventet

De siste par ukene har vært fylt til randen med kvartalstall fra de største amerikanske selskapene samt viktige makroindikatorer fra USA, men denne uken er langt roligere.

Per mandag hadde 80 prosent av S&P 500-selskapene lagt frem kvartalstall, og ifølge analyseleverandøren FactSet hadde 82 prosent av disse slått analytikernes inntjeningsestimater.

Samlet sett rapporterer selskapene inntjening som ligger 7,1 prosent over gjennomsnittlig analytikerestimat. Dette er også over snittet for de siste ti årene. Åtte av elleve sektorer melder inntjeningsvekst på årsbasis, og veksten er størst innen telekom, varehandel og finansbransjen. Energi-, helse- og materialsektorene opplever derimot fall, riktignok fra et svært høyt nivå.

Ebay og Bumble er blant selskapene som legger frem tall etter børsens stengetid tirsdag. Reisebyrået Tripadvisor stiger mer enn 10 prosent i førhandelen etter at selskapet la frem kvartalsresultater som var bedre enn analytikerforventningene, skriver TDN Direkt.