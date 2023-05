Artikkelen fortsetter under annonsen

Den hardt prøvede sportsutstyrskjeden XXL fikk et etterlengtet kursløft på Oslo Børs tirsdag. Aksjen steg 18,3 prosent, men var på det meste opp nesten 30 prosent sammenlignet med mandagens sluttkurs.

Årsaken er tilsynelatende nyheten om at selskapet kjøpte 15 prosent av Stormberg for en hemmelig sum. XXL har også en opsjon som gir selskapet mulighet til å kjøpe seg opp til 49 prosent ved en senere anledning.

Stormberg skal ifølge avtalen blant annet utvikle og produsere både klær, sko og sportsutstyr for XXL som vil bli solgt som egne XXL-merkevarer. I tillegg skal XXL selge Stormberg-produkter.

– Burde vært meldt

DN publiserte en nyhetssak om kjøpet tirsdag morgen klokken 08.00, altså en time før børsåpning. XXL meldte ikke nyheten via Oslo Børs' meldingstjeneste, men sendte ut en pressemelding i andre kanaler.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea stusser over at XXL ikke har meldt nyheten til Oslo Børs, men påpeker samtidig at kjøpet ikke trenger være av betydelig størrelse. Stormbergs omsetning har falt fra 400 millioner kroner i 2018 til 240 millioner kroner i fjor, og selskapet har knapt tjent penger i perioden.

– I ettertid er det klart at det burde vært flagget siden kursen har gått så mye på det. Det er en interessant opplysning for markedet siden begge selskapene har sterke merkenavn, sier Næss, og viser til at nyheten ble bredt omtalt i norske medier.

Næss påpeker at XXL-kursen riktignok har falt svært mye de siste månedene, blant annet som følge av en frykt for at selskapet trenger ytterligere påfyll av egenkapital. Det kan være en av forklaringene på at aksjen steg ekstra mye på nyheten.

– Det kan være at markedet tolker dette positivt siden det er et fremoverlent trekk. Alt annet like ser det ut til at det i hvert fall ikke går verre enn sist de kommuniserte til markedet. Hvis du ser på Stormbergs resultater kan du si det ikke var betydningsfullt, men det kan være signaleffekten.

XXL + Stormberg = Sant Stormberg, med hovedkontor i Kristiansand, produserer og selger klær, sko og turutstyr. Selskapet har 200 ansatte og over 20 egne butikker i Norge samt to like over svenskegrensen. Selskapet, som eies av gründeren Steinar J. Olsen, omsatte for 238 millioner kroner i fjor kroner. Børsnoterte XXL har over 80 varehus i Norge, Sverige og Finland. Konsernet omsatte for 8,4 milliarder kroner i fjor. Avtalen selskapene nå har inngått innebærer at XXL i første omgang kjøper 15 prosent av Stormberg med opsjon på å kjøpe seg opp til 49 prosent. Stormberg skal ifølge avtalen blant annet utvikle og produsere både klær, sko og sportsutstyr for XXL som vil bli solgt som egne XXL-merkevarer. I tillegg skal XXL selge Stormberg-produkter.

Massiv overreaksjon?

Investor Peter Hermanrud mener også avtalen burde vært børsmeldt, dersom den driver kursen.

– Hvis ikke det er noe annet som får aksjen til å stige, så er det åpenbare svaret ja. Jeg vet ingenting om den avtalen, og det kan være noe annet som driver kursen. Men dersom avtalen er grunnen, burde det vært børsmeldt, sier Hermanrud.

Hermanrud er forsiktig med å omtale avtalen som innsideinformasjon. Han har gjort et lynraskt regnestykke og konkludert med at hele Stormberg neppe er verdt mer enn 100 millioner kroner gitt siste års resultater, som skulle tilsi at XXL har betalt 15 millioner kroner med opsjon til å kjøpe for 35 millioner kroner til.

– Det høres ikke ut som et veldig stort kjøp, så man skulle nesten tro at kursreaksjonen skyldes noe annet, eller at det bare er en massiv overreaksjon.

– Informerte bredt

I en epost skriver XXLs kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim følgende:

– Vi kommenterer ikke aksjekursen, men vi informerte bredt om nyheten tirsdag morgen både i Norge og Sverige. Når vi kun valgte å sende pressemelding denne gangen så handler det om avtalens størrelse i forhold til XXLs totale virksomhet.

Etter tirsdagens kursoppgang har XXL en markedsverdi på 985 millioner kroner. I fjerde kvartal omsatte konsernet for nær to milliarder kroner.

Kommunikasjonsdirektør hos Oslo Børs, Cathrine Lorvik Segerlund, skriver i en sms at Børsen ikke kommenterer enkeltsaker.

– Generelt er det slik at det er opp til selskapet selv å vurdere om en hendelse utgjør innsideinformasjon i henhold til definisjonen i lovverket. Forenklet sagt, om informasjonen er egnet til å påvirke kursen merkbart. Vår avdeling for markedsovervåkning ser rutinemessig på informasjonsflyten og handelen ved blant annet store kursutslag i en aksje, skriver Segerlund.