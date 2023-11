Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo Børs starter flatt på fredag.

Torsdag ble en god dag for hovedindeksen, som steg 1,6 prosent etter oljefest.

Energiindeksen steg godt over to prosent og de fleste tungvekterne steg. Den tyngste av dem alle, olje- og gassgiganten Equinor, steg 2,5 prosent. Aker BP og Vår Energi steg begge rundt tre prosent.

Ellers var det frisk oppgang for de to seismikkselskapene TGS og PGS og oljeserviceselskapet Subsea 7.

Stengte børser og store rabatter

Wall Street var stengt torsdag på grunn av høytiden Thanksgiving, og i dag følger Black Friday som gjør at USA-børsene stenger tidligere enn vanlig.

Novembers fjerde fredag forbindes gjerne med store rabatter, lange køer og kommersiell kjøpefest. Den amerikanske tradisjonen har spredt seg over hele verden. Black Friday påvirker aksjemarkedet også.

– Dens påvirkning strekker seg til aksjemarkedene og forbrukeradferden, og tilbyr innsikt i den bredere økonomiske tilstanden, skriver analytiker Roger Berntsen i Nordnet i en morgenrapport.

God stemning i Japan

Tokyo-børsen steg fredag morgen, og Nikkei-indeksen nådde nesten den høyeste noteringen siden forsommeren 1990.

På morgenkvisten kom det tall for japansk prisvekst, som viste at kjerneinflasjonen økte med 2,9 prosent i oktober. Dette er svakt høyere enn ventet, og 0,1 prosentpoeng høyere enn i september. Inflasjonen har ligget på over sentralbankens toprosentmål i 19 måneder.

– Vi tror at Bank of Japan vil bevege seg vekk fra de ekstreme støttetiltakene neste år og skrote avkastningsmålet ettersom renten på statsobligasjoner har stabilisert seg, skriver ING i en morgenrapport.