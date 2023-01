Artikkelen fortsetter under annonsen

Flyr-aksjen krakker på Oslo Børs mandag formiddag, etter at selskapet opplyste at det ikke kom i mål med kapitalinnhentingen som ble igangsatt i fjor, og at styret nå vurderer alternativer for fremtidig drift.

– Etter fullføringen av kapitalinnhentingen i november har aksjen blitt omsatt på langt lavere nivåer enn tegningskursen, noe som betydde at det å komme i mål med finansieringsplanen som ble lagt frem i fjor høst etter hvert ble mer og mer usannsynlig, heter et i meldingen fra Flyr.

Flyr-aksjen ble umiddelbart pauset fra start da handelen åpnet på Oslo Børs mandag morgen, og kom først i gang fem minutter etter Børsen åpnet. Da var fallet på rundt 70 prosent, og aksjen omsettes nå for om lag 0,2 øre.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren Nordnet opplyser til DN at det er 20.900 personer som eier Flyr-aksjer via Nordnet. Til sammen eier Nordnet-kunder rundt ti prosent av aksjene i Flyr, ifølge ham.

Johannesen har ikke oppdaterte tall for dagen, men fastslår:

– Jeg vil tro det er ellevill trading og mange som vil komme seg ut.

– Håpet at flere kunne regne dette hjem

Forvalter Jan Petter Sissener, hvis fond Sissener Canopus er største eier i Flyr, sa til DN mandag morgen at han fremdeles har tro på selskapet.

– Men tydeligvis er det ingen andre som har det. Jeg aksepterer det de sier nå, så får vi se hva styret greier å finne på. Vi har visst at selskapet var på pengejakt, og jeg hadde håpet og trodd at flere enn meg kunne regne dette hjem, sier han.

Det var Sissener selv, sammen med investor Riulf Rustad, som kom med forslaget til den alternative kapitalinnhentingen som Flyr gikk for i fjor høst. Der Sissener har sittet stille i båten, solgte Rustad seg jevnt og trutt nedover i ukene etterpå. Rett før jul ble det klart at han hadde kvittet seg med alle aksjene.

Flyrs livskamp Flyr ba i november i fjor investorene om å bli med på en firetrinns plan for å få inn totalt 700 millioner kroner i friske penger.

I første omgang ble det hentet inn 250 millioner kroner fra nye og eksisterende investorer.

Resten av de friske pengene skulle være inne på konto innen mars, men det ville krevd at aksjekursen holdt seg stabilt enten rundt eller over én øre per aksje.

I stedet har aksjen handlet kurser langt under én øre per aksje siden november.

Dette var den tredje krisemotiverte kapitalinnhentingen siden selskapet ble børsnotert for snart to år siden.

Mandag 30. januar varslet selskapet at pengejakten var mislykket, og styret og administrasjonen «må vurdere om det finnes alternativer for videre drift,» heter det i meldingen.

