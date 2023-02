Artikkelen fortsetter under annonsen

Privatinvestoren Tellef Ormestad var lenge blant Flyrs aller største aksjonærer, og var også med da den første av den firedelte kapitalinnhentingen ble fullført i starten av november i fjor.

Med en beholdning på en drøy milliard aksjer var Ormestad lenge tredje største eier, bak forvalter Jan Petter Sisseners fond, Sissener Canopus og Stig Otto Nilsens Stadssalg.

Privatinvestor Tellef Ormestad.

Oppdaterte aksjonærlister viser at Ormestad har kvittet seg med alle aksjene. Siden oppdateringer i aksjonærlistene kommer med et par dagers etterslep er det dermed grunn til å tro at privatinvestoren kvittet seg med beholdningen etter den nedslående krisemeldingen mandag morgen.

E24 skrev onsdag at også forvalter Jan Petter Sissener gjorde det samme.

Over og ut

Forvalter Jan Petter Sissener

Etter meldingen mandag morgen skulle det vise seg å bare være et spørsmål om tid. Omtrent halvannet døgn senere kom spikeren i kisten, da Flyr sendte ut en børsmelding tirsdag kveld der det opplyste at det ville levere inn begjæring om konkurs påfølgende dag.

– Vi har gjort det vi har kunnet i Flyrs relativt korte historie. Vi har vel lykkes med å gi en bra kundeopplevelse og lage en bra operasjon, sa Flyrs styreleder Erik G. Braathen til DN tirsdag kveld.

Han erkjente at selskapet hadde kommet til kort på inntektssiden, og fortalte at børsmeldingen mandag handlet om å fortelle markedet at det ble gjort et siste forsøk. Meldingen handlet også om å få mulige investorer frem i lyset som kanskje ville gå med på å satse nye 350 millioner kroner på selskapet.

– Og så er det sånn at mandag morgen, da snurte garnet seg rundt oss. Da fikk vi mindre spillerom hos leverandører, for eksempel. Og da vi ikke fikk noe håndfast i dag, rent finansielt tirsdag ettermiddag, da hadde vi ikke noe valg, sa Braathen.

I etterkant av oppbudet viste begjæringen at Flyr har en samlet gjeld på 2,44 milliarder kroner.

Samtidig er posten for aktiva summert opp til å være 2,17 milliarder kroner. Advokat Stine Snertingdalen fra Kvale Advokatfirma har fått jobben som bostyrer.

Offisielt har Flyr 407 ansatte, og retten la videre til grunn at basert på det selskapet selv har oppgitt, er Flyr ikke i stand til å dekke løpende forpliktelser. I tillegg til de ansattes lønninger kommer krav fra leasingselskapene som har leid ut de 12 flyene Flyr har benyttet og andre underleverandører som Menzies. Menzies har stått for bagasje- og passasjerhåndtering på Oslo lufthavn. Der er 11 av Flyrs fly parkert onsdag, mens ett ble fløyet til den tsjekkiske byen Ostrava mandag.I den foreløpige siste regnskapsrapporten fra Flyr, der regnskapene ble gjort opp per september, opplyses det at leasingforpliktelsene knyttet til flyene er på knappe 2,26 milliarder kroner.

Tingretten skriver at Flyrs betalingsvansker «ikke er av forbigående art», og at vilkårene etter konkurslovens paragrafer om å ta oppbudsbegjæringen til følge, er til stede. Den første skiftesamlingen skal finne sted i Oslo tingrett 16. februar.

Tapene

Flyr-konkursen innebærer at over 1,4 milliarder kroner i egenkapital er gått tapt. Det begynte med 50 millioner i oppstartskapital fra gründeren Erik G. Braathen, før 600 millioner kroner ble hentet inn i løpet av noen timer før børsnoteringen for knappe to år siden.

Flere finanskjendiser, blant andre Øystein Stray Spetalen, Jan Haudemann-Andersen og Arne Fredly dukket opp på de første aksjonærlistene. Disse forsvant imidlertid raskt, og siden er listen vokst i antall, men i stadig større grad endt opp med å bli preget av småaksjonærer og hobbyinvestorer.

Mens traderne tok gevinst etter minutter eller timer på børs, og de institusjonelle investorene begrenset tapet, har flere tusen privatpersoner blitt med Flyr-kursen ned.

Når Flyrs sluttregning på Oslo Børs gjøres opp, er det lett å peke på den største taperen: Småaksjonærene som samlet har kjøpt proffenes aksjer. I tillegg peker tre enkeltaksjonærer seg ut som samlet har tapt 210 millioner kroner.