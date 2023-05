Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs økte med 0,1 prosent i tidlig torsdag morgen. Interiørkjeden Kid falt seks prosent i åpningshandelen etter å lagt frem tall fra første kvartal, mens Aker BP steg 1,8 prosent etter det meldte om betydelig oljefunn.

Betydelig oljefunn

Utviklingen på børs kommer etter at Aker BP meldte torsdag morgen at det har funnet et «betydelig oljefunn» i Nordsjøen i Yggdrasil-feltet.

Les også: Aker BP melder om betydelig oljefunn i Nordsjøen

De foreløpige estimatene indikerer et bruttovolum på mellom 40 til 90 millioner fat oljeekvivalenter, mot de tidligere anslagene på mellom 18 og 45 millioner fat oljeekvivalenter, opplyser selskapet.

– Vi er svært fornøyde med resultatet fra denne brønnen. Funnet vil bli evaluert som et potensielt tillegg til Yggdrasil-utviklingen, som vi ser ytterligere oppside på, sier Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og utvikling i Aker BP, i en børsmelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig falt prisen på nordsjøoljen (brent spot) 0,5 prosent torsdag morgen, og ligger nå på 77,9 dollar. Equinor steg samtidig 0,4 prosent.

Når det gjelder utviklingen for Kid, så kommer den etter at det ble kjent at kjeden tapte 57 mill. kroner før skatt i første kvartal.

Kun en marginal vekst i inntektene og økte kostnader over hele linjen bidro til minusresultatet.

Norwegian-aksjen steg med 0,8 prosent. Så langt har aksjekursen til flyselskapet steget over 70 prosent i år.

Gjeldstaket tynger Wall St.

I USA var det en liten nedgang på Wall Street i går hvor S&P 500-indeksen endte ned 0,7 prosent, Dow Jones endte ned 0,8 prosent, og Nasdaq falt 0,6 prosent.

Det amerikanske markedet er påvirket av diskusjonene i Washington om gjeldstaket i USA vil heves.

Onsdagens forhandlinger om gjeldstaket, som bestemmer hvor mye penger USA kan låne, ble rundet av like etter børsens stengetid. Republikanernes speaker, Kevin McCarthy, uttalte tidligere onsdag at partene fortsatt sto langt fra hverandre, men at han likevel hadde tro på en løsning før en finansielle katastrofe bryter ut.

– Vi vil komme til enighet, jeg tror presidenten innser at han må bruke mindre penger, sa McCarthy.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.