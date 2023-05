Artikkelen fortsetter under annonsen

To selskaper i industrikonglomeratet til den indiske milliardæren Gautam Adani vil hente opptil 2,6 milliarder dollar i ny kapital, fremgår det av en melding lørdag, gjengitt av Bloomberg. Det tilsvarer omtrent 28 milliarder kroner med dagens kurs.

Selskapene det er snakk om er flaggskipet Adani Enterprises Ltd. og kraftselskapet Adani Transmission. Kapitalinnhentingene skal gjøres gjennom en «Qualified Institutional Placement», som er en utbredt praksis i India og Sørøst-Asia. Denne metoden åpner blant annet for at selskapene ikke behøver å publisere fullverdige prospekter.

Meldingen om kapitalinnhentingene kommer om lag tre måneder etter at svindelanklager i en rapport fra short-selgeren Hindenburg Research sendte Adanis personlige verdier og selskapenes aksjekurser utfor et stup. Over 100 milliarder dollar i markedsverdier forsvant i etterkant av rapporten. I starten av februar avlyste Adani Enterprises en kapitalinnhenting på 2,5 milliarder dollar på bakgrunn av etterdønningene i markedet.

Under etterforskning

Angrepet fra Hindenburg, som Adani og hans selskaper har avvist på det sterkeste, gjorde at tilsynsmyndigheter i India (SEBI) åpnet sak mot konglomeratet på bestilling fra landets høyesterett.

I slutten av april ble det klart at SEBI ba om en utsatt frist på seks måneder for å levere funnene, en forespørsel som skal tas stilling til neste uke. Rapporten skulle i utgangspunktet bli levert inn for elleve dager siden, skriver Bloomberg.

Det var i slutten av januar at Hindenburg kom med anklager om svindel og markedsmanipulering. Ifølge short-selgeren har konglomeratet over lengre tid blåst opp inntekter og aksjekurser gjennom en utbredt bruk av skatteparadis-registrerte selskaper, samtidig som at gjeldsbyrden bare vokste.

Slik det gjorde med Nikola, opplyste Hindenburg at det samtidig med publisering av rapporten hadde inntatt en shortposisjon mot Adani, som vil si at det tjente penger på kursfallene som fulgte. I et tilsvar gikk Adani til angrep på analyseselskapets motiver.

«Dette er et selskap som er fylt med interessekonflikter hvor de har et mål: å skape et falskt marked for verdipapirer hvor Hindenburg, en shortselger, og få en enorm økonomisk gevinst gjennom urettmessige metoder på bekostning av utallige investorer», het det.

Konglomeratet beskrev Hindenburg-rapporten som «et angrep på India».

Ned 49 prosent så langt i år

Adani Enterprises-aksjen nådde en bunn først en måned etter at Hindenburg-rapporten ble sluppet, etter et fall på over 60 prosent.

Siden slutten av februar og frem til i dag har aksjen steget over 60 prosent, men er likevel ned nesten 50 prosent for året.

Flaggskip-selskapet la frem kvartalstall forrige uke som viste netto inntekter på 88,2 millioner dollar, en kraftig oppgang fra samme periode i fjor. Inntektene økte med 26 prosent til rundt 3,8 milliarder dollar, drevet av fremgang for gruve- og flyplassvirksomhetene.

Siden januar har selskapet betalt ned over to milliarder i gjeld og solgt unna eierandeler i fire Adani-selskaper til det amerikanske fondet GQG Partners, blant andre ting.

