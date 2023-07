Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsikringsgiganten Gjensidige tjente 1,3 milliarder kroner før skatt i andre kvartal, av inntekter på ni milliarder kroner, fremgår det av selskapets ferske kvartalsrapport fredag.

– Vi er fornøyd med de sterke resultatene dette kvartalet og vår vedvarende vekst. Vi følger nøye med på den siste tidens økning i skadefrekvens i Norge. Vi har styrket prisingstiltakene og vil justere vilkår for å sikre at økningen i skadefrekvens blir motvirket over tid, sier konsernsjef Geir Holmgren.

På forhånd var det ifølge Bloomberg-estimater ventet inntekter på 8,8 milliarder kroner og et resultat før skatt på 2,2 milliarder kroner.

– Utsiktene for vår virksomhet er gode, og jeg er trygg på at vi er på best mulig kurs for å fortsette vår solide utvikling og levere sterke forsikringsresultater, sier Holmgren.

Et av de viktigste lønnsomhetsmålene i forsikringsbransjen er det man kaller «combined ratio». Det er en sammenstilling av kostnader og engangsutbetalinger mot forsikringspremier. Jo lavere dette nøkkeltallet er, desto høyere er lønnsomheten. I andre kvartal var Gjensidiges combined ratio på 83,2 prosent.

Gjensidige Forsikring, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 17716,2 15908,7 11,4% Driftsresultat (ebit) - - -% Resultat før skatt 2825,3 1528,6 84,8%

Fastholder 2023-mål

Tross sterke resultater, opplyser forsikringsgiganten i en børsmelding fredag at økt skadefrekvens for flere produkter i Norge påvirket lønnsomheten. Allerede før tallslippet hadde Gjensidige varslet et tap på 240 millioner kroner i andre kvartal, knyttet til steinskredet som rammet en bygning på Norske Skogs papirfabrikk Saugbrugs i april.

«Gjensidige har styrket prisingstiltakene og vil justere vilkår for å sikre at økningen i skadefrekvens blir motvirket over tid. Avkastningen på investeringene ble negativ på grunn av økende rentenivå. Utsiktene for Gjensidiges forsikringsresultat er fortsatt gode», heter det i meldingen.

Hittil i år har Gjensidige et resultat før skatt på 2,8 milliarder kroner mot 1,5 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Ellers fastholder Gjensidig 2023-målene om en combined ratio under 84 prosent, en kostnadsandel under 14 prosent, en egenkapitalavkastning etter skatt på over 20 prosent, en solvensrate på mellom 150 og 200 prosent, og en egenkapitalavkastning etter skatt på over 20 prosent.

Investeringsfall

Resultat før skatt i andre kvartal i år var nær 85 prosent høyere enn i samme periode i fjor, da forsikringsgiganten endte med et resultat på 491 millioner kroner.

Bakgrunnen for den kraftige oppgangen kan blant annet forklares med at Gjensidige led store investeringstap i 2022.

Mens Gjensidiges investeringer falt 199,3 millioner kroner i andre kvartal i 2023, hadde selskapet et investeringsfall på 1,6 milliarder kroner i samme periode året før.

Ellers har forsikringsgiganten hatt en endring i markedsverdi på verdipapirer og eiendom verdien på minus 652,7 millioner kroner i andre kvartal 2023, mot en nedskrivning på nær 2,4 milliarder i samme kvartal i fjor.

Utfordrende finansmarkeder

Tallene for andre kvartal kommer etter en nokså solid start på året, der resultatet før skatt økte til 1,5 milliarder kroner i første kvartal målt mot samme periode i fjor.

Det fulgte et 2022 der året som helhet viste et resultatfall på nesten tre milliarder kroner, blant annet på grunn av en nedjustering av finansielle verdier og et tap på over en halv milliard for investeringsporteføljen.

Finansdirektør Jostein Amdal opplyste den gang at selskapet har tatt risikoen noe ned på investeringene, og sa til DN at aksjeeksponeringen er lavere. Gjensidige betalte et utbytte på over fire milliarder kroner i fjor.

Dagens rapport er Geir Holmgrens tredje som konsernsjef for Gjensidige, etter at han tok over for Helge Leiro Baastad ved årsskiftet. Sistnevnte har senere tatt over som styreleder for Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad.

Det er Gjensidigestiftelsen som er største eier i Gjensidige Forsikring, med 62 prosent av aksjene. Selskapet prises til 81,7 milliarder kroner på Oslo Børs. Aksjen har falt ti prosent så langt i år.

