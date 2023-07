Artikkelen fortsetter under annonsen

Goldman Sachs fikk et nettoresultat på 1,2 milliarder dollar i andre kvartal, ble det klart da den amerikanske storbanken la frem kvartalsrapport onsdag ettermiddag norsk tid.

Det er en kraftig nedgang fra samme periode i fjor, da resultatet endte på 2,9 milliarder dollar.

De samlede inntektene falt til 10,9 milliarder dollar, ned fra 11,9 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Andrekvartalsresultatet er det laveste for Goldman Sachs på nesten seks år og et av de svakeste kvartalene siden David Solomon tok over styringen av banken i 2018, skriver Financial Times og Bloomberg.

– Jeg er fullstendig sikker på at vi skal nå målene vi har satt oss, og dermed skape betydelige verdier for aksjonærene, sa konsernsjef David Solomon i en pressemelding.

To betydelige nedskrivninger

Det er ikke bare økte kostnader på nesten en milliard dollar som sendte bunnlinjen ned over 60 prosent på årsbasis, men også en markant avdemping i inntektene fra investment banking og tradingvirksomheten som endte på henholdsvis 1,4 og 2,7 milliarder dollar. Det tilsvarer fall på ni og 31 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Det er disse to avdelingene som historisk sett har vært de store inntektsdriverne for Goldman Sachs.

På toppen av dette ble det bokført to betydelige nedskrivninger: 504 millioner dollar knyttet til GreenSky, en nettbank som Goldman Sachs kjøpte for bare to år siden og som det allerede prøver å selge og en nedskrivning på 485 millioner dollar knyttet til eiendomsinvesteringer.

Det tilsvarer henholdsvis rett over fem og 4,9 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Det ble bokført tapsavsetninger på 615 millioner dollar, omtrent på samme nivå som i andre kvartal i fjor.

Avkastning på egenkapitalen, en viktig målestokk for en banks lønnsomhet, ble på fattige fire prosent, det svakeste blant storbankene i USA, skriver Bloomberg. Til sammenligning hadde Norges største bank DNB en avkastning på egenkapitalen på 15,6 prosent i andre kvartal.

Goldman Sachs-sjef David Solomon.

Som ventet

Selv om både topp- og bunnlinje ble omtrent som ventet målt mot analytikernes forhåndsforventninger er det liten tvil om at den mektige toppsjefen står midt i en liten krise.

I fjor varslet Solomon at banken skulle sette av mer ressurser til kjernevirksomhetene, investment banking og trading, fremfor å være en privatbank.

På forhånd hadde toppledere i banken gjort en åpenbar innsats for å dempe forventningene til resultatene for de tre månedene inn mot sommeren, som et forsøk på å dempe et potensielt kursfall på rapporteringsdagen.

Det førte til at analytikere frem mot onsdagen hadde kuttet sine resultatanslag med nesten 50 prosent siden midten av juni, skriver Bloomberg.

Aksjen falt en drøy prosent i førhandelen på Wall Street onsdag.

