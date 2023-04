Artikkelen fortsetter under annonsen

Sundar Pichai, som er toppsjef i Alphabet og Google, fikk en samlet godtgjørelse på 226 millioner dollar i 2022, skriver flere amerikanske medier. Det tilsvarer svimlende 2,36 milliarder kroner.

Pichai er dermed blant verdens best betalte toppsjefer.

Mesteparten av beløpet, det vil si 218 millioner dollar, ble gitt i form av aksjetildelinger som han mottar hvert tredje år.

Mellom 2020 og 2022 fikk han utbetalt årlig to millioner dollar i lønn.

Pichai uttalte tidligere i januar at toppledere i selskapet ville få lavere bonusordninger, ifølge nyhetsbyrået Dow Jones. Dette var et grep for å kutte kostnader i kjølvannet av at selskapene nylig har gjennomført den største nedbemanningen i selskapets historie. Totalt har Alphabet kuttet 12.000 stillinger.

Googles finansdirektør sa i forrige måned at ansatte måtte vente flere kutt, opplyser samme byrå. Oljefondet eier 0,98 prosent av aksjene i Alphabet og 0,56 prosent i Google. Det utgjør henholdsvis 11,2 og rundt to milliarder dollar i verdier for Oljefondet.

Store kutt i tek-bransjen

Alphabet er ikke den eneste tek-giganten som har kuttet i antall ansatte den siste tiden. Amazon har så langt i år sagt at de skal avskjedige 27.000 ansatte, mens Microsoft har kuttet 10.000 stillinger.

Blant de store sosiale medier-selskapene har Twitter redusert antall ansatte med 70 prosent etter at Elon Musk tok over i oktober. Også Meta, morselskapet til Facebook og Instagram, har kuttet 21.000 stillinger siden november.

Flere teknologiselskaper opplever nå bremsende vekst, økte kostnader og svakere utsikter. Dette er de samme selskapene som opplevde kraftig vekst under pandemien, og som da oppbemannet betydelig.