Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 1,19 prosent fredag. Til sammenligning falt hovedindeksen 0,47 prosent tirsdag, tynget av lakseselskapene som falt markant etter at de borgerlige partiene brøt forhandlingene med regjeringspartiene om lakseskatt.

Oljeprisen hadde sin første ukentlige oppgang på mer enn én måned, og den steg også fredag til rundt 76,50 dollar fatet for nordsjøolje på ettermiddagen. Oppgangen støttes av optimisme knyttet til at USA vil avverge mislighold av statsgjelden, skriver TDN Direkt. Spotprisen på råoljen brent er hittil opp 2,3 prosent denne uken, og opp rundt 1,5 dollar per fat siden tirsdag.

Tidligere denne uken gjentok USAs president Joe Biden og parlamentstalsmann i Representantenes hus, også omtalt som speaker, Kevin McCarthy målet om å inngå en avtale om å heve gjeldstaket på 31.400 milliarder dollar. Partene ble enige om å snakke så tidlig som søndag denne uken, ifølge Reuters.

Rally i kriserammet solenergi-aksje

17. mai kom nyheten om at obligasjonseierne i de kriserammede solenergielskapet Alternus Energy har gitt en forlengelse av lettelsene i lånekravet. Nå har de også fått retten til å overta halve styrebordet til datterselskapet Solis. På ukens siste handelsdag steg aksjen 62 prosent. Aksjen har likevel falt over 60 prosent på det siste året.

Fredag morgen kom tankrederiet Hafnia Limited med resultater for første kvartal. Kvartalsrapporten viste at rederiet hadde et resultat etter skatt på 256,6 millioner dollar. Det er en solid oppgang sammenlignet med samme periode året før da selskapet hadde et resultat før skatt på 21,3 millioner dollar.

I kvartalsrapporten skriver Hafnia at dette er rederiets sterkeste kvartal noensinne. Aksjen steg nær 3,5 prosent fra start før oppgangen avtok noe. Fredag steg aksjen 1,93 prosent.

Én time før børsåpning meldte oljeserviceselskapet Aker Solutions at selskapet er blitt tildelt en kontrakt med ExxonMobil for levering av umbilical-rør til Uraru-prosjektet i Guyana. Kontrakten skal ha en verdi på inntil 1,5 milliarder kroner. Aksjen steg 0,54 prosent fredag.

Samtidig opplyser geofysikkselskapet PGS at det er blitt tildelt en endelig kontrakt for en 3D-undersøkelse i Barentshavet. Nyheten tas godt imot av investorene og aksjen steg 3,81 prosent.

Havila Kystruten opplyste fredag morgen at det har mottatt lisensen fra amerikanske myndigheter og britiske myndigheter som grunnlag for å gjennomføre refinansieringen av selskapets skip. Aksjen steg 19,87 prosent fredag.

På sitt svakeste siden 2020

Kronen fortsetter å svekke seg etter nok et kursfall torsdag. Siden mandag har kronen svekket seg sammenhengende med rundt 32 øre mot dollaren. Fredag morgen handles én dollar for 10,92 kroner.

Sist kronen var like svak mot dollaren var tilbake i mars 2020. Den gang ble den norske kronen filleristet av et sjokkpreget finansmarked i forbindelse med pandemien.

Til sammenligning har euroen falt noe tilbake etter en topp på 11,77 kroner per euro natt til fredag. Euroen nådde sin topp i begynnelsen av denne måneden da én euro ble handlet for 11,9 kroner.

I slutten av april ble det kjent at Norges Bank kutter kronesalget med 1,4 milliarder kroner per dag i mai. Det var mindre enn ventet, og kronen svekket seg umiddelbart etter kunngjøringen. Handelsbanken Capital Markets hadde blant annet ventet at kronesalget ville bli kuttet til 900 millioner kroner per dag.