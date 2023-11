Artikkelen fortsetter under annonsen

Produkttankrederiet Hafnia leverer et resultat før skatt på 148 millioner dollar i tredje kvartal, ned fra 282 millioner dollar i samme periode i fjor.

TCE-inntektene var 310 millioner dollar, ned fra 408 millioner dollar.

– Dette sterke resultatet er et bevis på vår daglige kommersielle beslutningstaking og betydelige tilstedeværelse i spotmarkedet, støttet av vår diversifiserte flåte med mer enn 125 skip, sier toppsjef Mikael Skov i en melding.

Rekordutbytte

Rederiet betaler 70 prosent av nettoresultatet i utbytte. Det betales ut til sammen 103 millioner dollar (1,1 mrd. kroner) i utbytte, tilsvarende 0,2032 dollar per aksje.

Dette er den høyeste utbyttegraden i selskapets historie.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hafnia har en utbyttepolitikk som sier at det skal betale ut så så mye av overskuddet i utbytte avhengig av hvor høy belåningsgraden er. I tredje kvartal var belåningsgraden, oppgitt som LTV (lån/virkelig verdi), på 27,4 prosent. Om den faller under 20 prosent kan rederiet betale ut 80 prosent av overskuddet i utbytte.

Hittil i år har rederiet besluttet utbytter på til sammen 385 millioner dollar, tilsvarende en utbyttegrad på 62,4 prosent.

Hafnia prises til 36 milliarder kroner på Oslo Børs etter fantastisk kursoppgang. Det siste året har aksjen steget mer enn 50 prosent. De siste tre årene har aksjekursen steget 500 prosent. Skov sier selskapet jobber mot en sekundærnotering i USA.

Bedre enn ventet

Hafnias driftsresultat før avskrivninger (ebitda) var 221 millioner dollar i kvartalet. Ifølge analytiker Kristoffer Barth Skeie i Arctic var det syv prosent bedre enn konsensusestimatene.

Med belåningsgraden som oppgis gir aksjen en direkteavkastning på 13 prosent, påpeker han, og føyer samtidig til at aksjen handler til 12 prosent rabatt fra hva meglerhuset mener den verdijusterte egenkapitalen er.

«Sterke tall, men vi venter at det bredere markedet vil diktere retningen», skriver Skeie i en oppdatering fredag.

Venter bedre etterspørsel

– Produkttankmarkedet opplevde en liten oppbremsing etter et sterkt andre kvartal, idet sesongeffekter begynte å komme tilbake. Men vi fortsetter å levere robust og stabil inntjening på tvers av alle skipssegmenter. Markedet er nå i hovedsak drevet av fundamentale faktorer og sesongeffekter ettersom ineffektiviteter i markedet gradvis har forsvunnet, sier toppsjef Skov.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han sier lagrene på den vestlige halvkule har fortsatt å falle gjennom året, og at det indikerer en potensiell økning i import fra Midtøsten og Østen.

– Dette er ventet å bedre etterspørselen etter skip og bidra til bedre inntjening generelt. Geopolitiske bekymringer vedvarer, særlig i Israel og Midtøsten, men påvirkningen på produkttankmarkedet er foreløpig begrenset. Men vi følger nøye med på dette, sier han.

Per 8. november hadde rederiet dekket 65 prosent av inntjeningsdagene i fjerde kvartal til rater på i snitt 29.893 dollar per dag. 13 prosent av 2024 er dekket til rater på i snitt 23.842 dollar per dag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.