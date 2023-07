Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra den lille rogalandsbygden Nedre Vats har Jakob Hatteland skapte en rekke vekstraketter, med robotlagerselskapet Autostore som den mest kjente. I 2016 solgte Hatteland selskapet til oppkjøpsfondet EQT for fire milliarder kroner.

Familieformuen forvaltes nå gjennom Jakob Hatteland Holding, som har milliarder av kroner fordelt på aksjer, eiendom og infrastruktur. I tillegg kommer satsinger som sikkerhetsselskapet EMP Secure, «it-juvelen» Rambase og pumpeprodusenten Ydra.

I fjor fikk konsernet et resultat på minus 250 millioner kroner, mot et resultat på 1,1 milliarder kroner året før, da Autostore gikk på børs. Fjorårets underskudd skyldes blant annet at Autostore-aksjen falt nesten 50 prosent.

– 2022 er preget av en reduksjon i aksjeverdier ved årsskiftet. Her er det enkelte aksjer som påvirker mer enn andre, men status hittil i år viser at dette har tatt seg inn igjen, sier toppsjef og deleier Stig Hatteland.

Selger unna Autostore

I år har Autostore-aksjen steget 30 prosent, men det er fortsatt langt igjen til toppen.

De siste ukene har Hatteland-familien solgt Autostore-aksjer for litt over 70 millioner kroner, ifølge aksjonærdatabasen Holdings. Familien sitter dermed igjen med aksjer for litt under 190 millioner kroner. Selskapet har en børsverdi på 80 milliarder.

– Det er en posisjon som har vært litt for stor sammenlignet med de andre plasseringene våre. Det går ikke så mye på Autostore som selskap. Vi skal også ta litt utbytte, blant annet for betaling av formuesskatt.

Ved utgangen av fjoråret hadde familieselskapet en bokført egenkapital på 3,8 milliarder kroner, der markedsbaserte aksjer utgjør rundt halvparten. Det er også betydelige verdier knyttet til flere eksterne investeringer, som tre LNG-skip eid sammen med rederiet Knutsen OAS. I tillegg eier familien stor andel av fiskemelprodusenten Prima Protein.

– Generelt beveger investeringene seg i riktig retning, men det er et gjennomgående tema at flere har tatt lengre tid som følge av en rekke hendelser som har skapt usikkerhet de siste årene, fra covid til energipriser og den geopolitiske situasjonen. Dette betyr økt kapitalbehov for å støtte disse, sier Hatteland, og legger til:

– Sett i lys av dette er økningene i eierbeskatningen uheldig, da den reduserer vår likviditet. Skatt betales tross alt i kontanter, ikke fremtidige verdier, som skatten baseres på.

– Hadde ikke vært feil

Jakob Hatteland har tidligere uttalt at han «hater formuesskatten», og at den har gitt ham mange våkenetter. I et større intervju med DN fortalte han historien om hvordan formuesskatten nesten tok knekken på Autostore under finanskrisen i 2008.

Av familieselskapets syv eiere, bor tre utenlands. Ronny Hatteland flyttet til Sveits lenge før det ble populært – først og fremst på grunn av en jobbmulighet, ifølge broren Stig. I 2021 flyttet Helge Hatteland til Sveits, der hans kone studerer. Øystein Hatteland studerer i Warszawa i Polen.

– Fellesnevneren er at utflyttingen ikke utelukkende har vært motivert av skatt, men slik det norske systemet er nå, er det jo ingen vits å komme hit igjen. Med alle innstramningene, finnes ikke incentivene for tilbakeflyktning. Enkelt og greit, sier Stig Hatteland.

DN minner om at det kan bli regjeringsskifte allerede om to år.

– Det hadde ikke vært feil det, men jeg er faktisk ikke så overbevist av alternativene til dagens regjering heller. Høyre sitter stille også når det gjelder formuesskatten – det er ingen som vil ta oppgjør med dagens regime.

I den store verden er Norge et bitte lite land, og politikerne må innse at norske eiere trenger like konkurransevilkår som utenlandske, mener Hatteland.

– Våre selskaper er bygget opp på internasjonal handel, og vår erfaring er at verden er et lite sted. Skattesystemet baserer seg nå stadig mindre på kontantstrømmer og mer på teoretiske verdier, og det er en skummel vei å gå.

Jakob Hatteland Holding (konsern), årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 349 1671 -79,1% Driftsresultat (ebit) -254 1139 -% Resultat før skatt -250,5 1103 -%

– Viser hvor lite de forstår

Kari Elisabeth Kaski (SV) foreslo på NRKs «Debatten» at Sveits-utflyttere som Jens Rugseth og Tord Kolstad bare kunne selge unna aksjer, dersom de ikke hadde likvide midler til betaling av formuesskatten. Den kjente økonomen Thomas Piketty har foreslått at bedriftseiere kan selge aksjer til de ansatte.

– Det viser hvor lite de forstår av den virkelige verden. Eier du en aksje, er det ikke rett frem å selge den, og det er ikke en selvfølge at du får betalt for den. Det er så mange ting ved den argumentasjonen som er grunnleggende feil – det blir bare teoretisk. Aksjer er heller ikke bare verdier, det er også ansvar, sier Hatteland.

Selv skal han ikke flytte utenlands.

– Sveits er kjempeflott, men jeg har tre små barn, og det er andre ting enn penger som betyr noe også. Rent økonomisk er det absurd å bli boende her. Du kan si at det er de myke verdiene som holder meg igjen.

– Hvordan takler faren din alle skatteøkningene?

– Nei … Det engasjerer, som vi sier.