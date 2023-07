Artikkelen fortsetter under annonsen

I en rapport på over 60 sider går Viceroy Research knallhardt ut mot det børsnoterte selskapet Hexagon, som har en markedsverdi på nesten 300 milliarder kroner. Som en såkalt shortinvestor vedder Viceroy Research på at aksjer skal falle.

Viceroy mener Hexagon har blåst opp verdier og marginer ved «aggressiv regnskapsføring.» Viceroy hevder blant annet at selskapet med vilje har rapportert oppkjøp som organisk vekst, og dermed gitt et feil bilde på hvor godt det egentlig går.

Dagens Industri har bedt Hexagon om en kommentar. Selskapets ir-kontakt Anton Heikenstrøm sier han ikke kjenner rapportens innhold, og at selskapet ikke har fått noe informasjon om at det skulle komme en slik rapport.

Hexagon-aksjen falt umiddelbart syv prosent etter at rapporten ble publisert, men hentet etter hvert inn hele fallet. Aksjen har imidlertid falt 15 prosent siden slutten av juni.

Hexagons største eier er den svenske mangemilliardæren Melker Schörling, en av Sveriges aller rikeste personer. Hexagon-konsernet eier en lang rekke selskaper som leverer teknologiløsninger til ulike bransjer.

Mange røde flagg

Viceroy har åpenbart en sterk egeninteresse her, men det lille selskapet er ingen hvem som helst. Viceroy bidro til å avsløre det tyske skandaleselskapet Wirecard, som nå er konkurs. I fjor vår publiserte Viceroy en analyse eiendomsselskapet SBB, som senere har kollapset på Stockholm-børsen og nå risikerer en omfattende restrukturering.

Artikkelen fortsetter under annonsen

First Fondene-forvalter Thomas Nielsen er ikke overrasket over at Viceroy kommer med en rapport mot nettopp Hexagon.

– Det er mange røde flagg der. Jeg har reagert på at selskapet har gjort usannsynlig mye justeringer av ulike resultater. Bare på første side av kvartalsrapporten har du justert bruttomargin og justert driftsresultat. Du har til og med en slags justert kontantstrøm.

First-forvalter Thomas Nielsen. (Foto: Javad Parsa) Mer...

– Hexagon scorer veldig dårlig på min modell, fordi selskapet har så dårlig kontantstrøm over tid. De siste ti årene har fri kontantstrøm, slik jeg måler det, vært på minus 53 millioner euro. I samme periode har inntjeningen vært 6,5 milliarder euro.

Dette tilsvarer en såkalt «cash conversion», som sier noe om hvor mye av resultatet som omgjøres til cash, på -0,2 prosent.

– En lav cash conversion kan være ok, hvis du har investert i vekst, gjør oppkjøp og produktutvikling, slik som Hexagon. Men Hexagon har bare vokst omsetningen med 7,3 prosent årlig, og det er ikke spesielt bra.

– Risiko

NHH-professor Finn Kinserdal, ekspert på regnskap og revisjon, har sett kjapt på rapporten og Hexagons regnskap. Han synes det ser ut som om Viceroy drar litt hardt til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De har sikkert rett om organisk vekst, og de har særdeles rett i at Hexagon har definert mye av oppkjøpene som goodwill eller andre immaterielle eiendeler med null eller lange avskrivningstider. Det betyr lave avskrivninger og «bedre» resultater, sier Kinserdal, som understreker at han ikke har noen klar mening om Hexagon har bokført på feil måte eller ikke.

– Egenkapitalen består hovedsakelig av goodwill, det vil si fremtidig inntjening. Men selskapet tjener jo bra med penger, har solid kontantstrøm og er relativt sunt finansiert, sier han.

Kinserdal ser ikke et umiddelbart nedskrivningsbehov.

NHH-professor Finn Kinserdal. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

– Men risiko for nedskrivning er alltid stor med så mye goodwill – og da vil det gjøre store innhugg i egenkapitalen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.