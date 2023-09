Artikkelen fortsetter under annonsen

Bilfraktrederiet Höegh Autoliners har vært en ren og skjær drøm for investorene som hev seg på da selskapet gikk på børs for snart to år siden. Siden børsnoteringen er verdiene nær firedoblet. Rederiaksjen har ikke bare lokket til seg småsparere og fond. Også profesjonelle privatinvestorer har kastet seg over aksjen.

Monaco-baserte Arne Fredly er blant proffene som har sittet i aksjen en god stund. Delvis gjennom egen konto, men mest gjennom såkalte «unit link-porteføljer».

Han mener aksjen handles til veldig stor rabatt.

– Aksjen er fortsatt veldig billig, selv om den ikke er så billig som den var. Markedet har misforstått driverne bak biltransportmarkedet og sammenlignet det med containermarkedet, sier Fredly til DN.

– Veldig stor rabatt

I midten av august, da aksjen var rundt rekordhøye nivåer, lempet Fredly ut en del aksjer, viser aksjonærregisteret Holdings. Fredly forklarer at han har tradet noe inn og ut i påvente av nye nedsalg. Nå dukker han opp med flere aksjer igjen.

For etter at Höegh-aksjen hadde klatret videre inn i september, og definitivt satt ny «all-time-high», varslet Höegh Autoliners markedet om at storeier A.P. Møller – Maersk hadde solgt 16,9 millioner aksjer for over en milliard kroner.

Salget ble gjort til 73 kroner aksjen, litt under hva aksjen handlet til den dagen. Storsalget så imidlertid ikke ut til å plage markedet mye. Aksjen sluttet flere kroner over salgskursen, og har bare fortsatt å stige siden.

Onsdag morgen viser ferske aksjonærlister at flere investorer dukker opp med nye aksjer i Höegh, samtidig som aksjesalget til Maersk er registrert. En av dem er Arne Fredly, som nå står oppført som fjerde største aksjonær i Höegh Autoliners med aksjer for like over 300 millioner kroner.

Fredly er positiv til markedet.

– En av de viktigste driverne er at 80–90 prosent av verdens batteriproduksjon skjer i Kina, og derfor videre produksjon av elektriske biler. Eksporten av elektriske biler fra Kina har økt med bortimot en million biler per år de siste årene. Fortsetter dette, er det nok til å ta hele flåteveksten som kommer, sier Fredly.

Investoren synes markedet uansett ser bra ut for 2023 og 2024, og mest sannsynlig 2025.

– Etter mine beregninger kan ikke Hauto gå med underskudd før 2028 på grunn av kontraktene som nå inngås. Sammenlignet med transaksjonsprisene på bilskip i det fysiske markedet, handles Hauto til en veldig stor rabatt, sier Fredly, som legger til at aksjen skal inn i indeks på fredag.

Hauto er «børstickeren» til Höegh Autoliners.

Ved stengetid på Børsen tirsdag sto aksjen i 82,90 kroner. Onsdag formiddag faller aksjen fem prosent.

Spår mer oppgang

Andre kjente investorer dukker også opp med flere aksjer på de ferske aksjonærlistene.

Gjennom sitt investeringsselskap Tigerstaden dukker aksjeplukker Ketil Skorstad opp med ytterligere 1,1 millioner aksjer i rederiet. Han har aksjer for over 100 millioner kroner.

Eiendomsgründer Simen Thorsen dukker også opp med nye aksjer, og sitter på Höegh-verdier for mer enn 50 millioner kroner.

Ellers er investorer som Øyvin Brøymer og Harald Moræus-Hanssen å finne på listene. Moræus-Hanssen har redusert sin beholdning de siste ukene. Ifølge aksjonærlistene har han med mer eller mindre jevne mellomrom solgt mindre poster helt siden mai.

At Höegh Autoliners-aksjen har hatt en fenomenal kursutvikling, ser ikke ut til å gi analytikerne høydeskrekk. Av de syv analytikerne som dekker aksjen, sitter samtlige med en kjøpsanbefaling. Deres gjennomsnittlige kursmål er på 111 kroner, drøye 30 prosent over dagens aksjekurs.

Aksjonærlistene kommer med tre dagers etterslep. Det betyr at investorene kan ha solgt eller kjøpt ytterligere i løpet av de siste dagene. Aksjonærendringer kan også stamme fra andre finansielle transaksjoner.