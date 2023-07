Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet tredje kvartal med en oppgang på 0,9 prosent.

Oljeprisen stiger marginalt til litt over 75 dollar fatet etter nyheten om at Saudi-Arabia forlenger produksjonskutt.

Samtidig som at et nytt kvartal er påbegynt, forbereder selskapene og markedet seg på å presentere nøkkeltall fra andre kvartal.

Torsdag presenterer rederiet Stolt-Nielsen tall for andre kvartal, etterfulgt av meglerhuset ABG Sundal fredag morgen.

Droneselskap faller kraftig

Mandag morgen varslet droneselskapet Nordic Unmanned at det ikke venter å møte omsetningsmålet på 30 millioner euro. Ved utgangen av andre kvartal hadde selskapet en likviditetsreserve på 600.000 euro. Aksjen falt 15 prosent mandag.

Samtidig falt rederiet Stolt-Nielsen med nær syv prosent etter at det mandag morgen varslet at det vil ta en tapsavsetning på 155 millioner dollar i andre kvartal.

I motsatt ende steg Desert Control-aksjen nesten 40 prosent. Oppgangen kom etter en melding om at selskapet har inngått en strategisk avtale med Holistic Earth Advanced Regeneration Technologies (HEART).

Desert Control har siden slutten av april hatt en strategisk gjennomgang av selskapets forretningsmodell i Midtøsten. Avtalen med HEART innebærer at selskapet blir en lisensiert operatør for produksjon, salg, distribusjon og implementering av LNC i Saudi-Arabia.

Labert på Børsen

Tredje kvartal har de siste ti årene gitt blandet utvikling.

Det beste tredje kvartalet de siste ti årene kom i 2017, da hovedindeksen på Oslo Børs steg 12 prosent, mens det svakeste tredjekvartalet i samme periode ga en negativ avkastning på 7,5 prosent i 2015.

Det skal nevnes at tredje kvartal inneholder en sommerperiode der handelsvolumet tradisjonelt er lavere enn på andre tider året.

Første halvår 2023 endte med en oppgang på 2,1 prosent for hovedindeksen på Børsen. Det har imidlertid vært svært opp og ned, der bunnpunktet kom i slutten av mars da hovedindeksen hadde falt nesten fire prosent for året.

Beste første halvår siden 80-tallet

Forrige uke endte med oppgang for de fleste børser, der Oslo Børs hovedindeks endte første halvår med en oppgang på drøye to prosent.

Den store vinneren var imidlertid Wall Streets teknologitunge Nasdaq. Indeksen hadde sitt beste første halvår siden 1983 med en sammenlagt oppgang på over 31,7 prosent.

Den sterke oppgangen speiler investorenes fortsatte tiltro til teknolgisektorens langsiktige vekstpotensial, skrev analytiker Roger Berntsen i sin morgenrapport mandag.

Tross sterke resultater uttalte investeringsdirektør Leif-Rune Rein i Nordea Liv i et intervju med DN søndag, at sjansen for en kraftig økonomisk nedgang øker så lenge rentene forblir høye.

– Høyere renter virker, men effekten har vist seg å ta lengre tid i denne syklusen. Det har ikke bare å gjøre med at arbeidsledigheten har holdt seg lav, men i mange land er det blitt ført en ekspansiv pengepolitikk samtidig som at sentralbankene har strammet til, sa Rein.

Nøkkeltall

I tillegg til at resultatsesongen nå er i gang, ventes det en rekke spennende nøkkeltall denne uken.