Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens det brede aksjemarkedet på Oslo Børs steg 0,7 prosent torsdag, ble det verre for investorene i noen enkeltaksjer, som Bergenbio.

Bioteknologiselskapet falt kraftig og tidvis opp mot 20 prosent torsdag. Fallet kommer etter at DNB Markeds nedjusterte kursmålet til 0,05 kroner fra tidligere 0,11.

Årsaken skal være at meglerhuset er bekymret for selskapets evne til å tiltrekke seg interesse fra investorer og produsere attraktive resultater fra den pågående fase Ib/IIa-studien før neste kapitalinnhenting. Milliardær Trond Mohn er største aksjonær i selskapet, med nær 27 prosent av aksjene.

Bergenbio avsluttet børsdagen med et fall på 16,8 prosent.

Aksjonærene i Equinor så kursen gå opp i formiddagstimene, men dagen endte der den startet på kurs 308 kroner. Dermed ble det ikke store comebacket etter gårsdagens fall, som fulgte resultattallene for andre kvartal.

Flyturen er over

SAS-aksjen steg kraftig gjennom hele onsdagen, etter at flyselskapet kom med tall for juni måned som viste økende omsetning i høysesongen. Til tross for oppgangen onsdag har SAS-aksjen falt mer enn 80 prosent de seneste to årene. Analytiker Jacob Pedersen i Sydbank har gjentatte ganger pekt på at dagens aksjonærer vil miste alle, eller nesten alle, verdiene i forbindelse med konkursprosessen. Torsdag falt da også SAS-kursen med 2,4 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag kveld hevet den amerikanske sentralbanken (Fed) styringsrenten med 0,25 prosent, slik det på forhånd var forventet. Det nye rentenivået ligger nå i intervallet 5,25–5,5 prosent som er det høyeste på over 20 år. Flere tror nå at dette er siste omgang med renteheving fra Fed.

Et fat nordsjøolje omsettes for litt mer enn det gjorde ved Oslo Børs' stengetid onsdag. Prisene falt ut over kvelden etter Feds rentebeslutning, men steg i løpet av torsdagen. Da Børsen stengte, var oljeprisen på 83,40 dollar.

Nok en renteheving

Torsdag ettermiddag kom beskjeden om at den Den europeiske sentralbanken (ECB) hever styringsrenten for niende gang på rad.

Som forventet hevet ECB styringsrenten med 0,25 prosentpoeng som betyr at den europeiske innskuddsrenten nå er på 3,75 prosent.

Det er den høyeste som har vært siden 2001.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.